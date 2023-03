Die zehn meistverkauften Bücher der Welt: Welches Buch davon haben Sie gelesen?

Von: Sven Trautwein

Bestsellerlisten kennen Sie aus Magazinen und Zeitschriften. Doch welche Bücher sind die meistverkauften der Welt? Wir stellen Sie Ihnen hier vor.

Womöglich ahnen Sie es, welches Buch, das am meisten verkaufte der Welt ist? Richtig, die Bibel. Das war jetzt vielleicht recht einfach. Auch der Koran ist unter den Top Ten vertreten. Doch welche Bücher sind noch auf dieser Bestsellerliste vertreten? Und welches davon haben Sie gelesen? Wir stellen Ihnen die zehn Titel vor. Und gleich ein kleiner Spoiler vorweg: Harry Potter von J. K. Rowling ist nicht unter den ersten zehn Büchern vertreten. Auch nicht „Reserve“ von Prinz Harry, soviel sei verraten.

Platz 1: Die Bibel

Die Bibel wurde mehr als 5 Milliarden Mal verkauft. © Deutsche Bibelgesellschaft

Knapp fünf Milliarden Mal wurde die Bibel (werblicher Link) weltweit verkauft und führt damit die Rangliste an. Die Heilige Schrift ist die wichtigste Textsammlung im Christen- und Judentum. Zu den qualitativ anerkannten deutschsprachigen Übersetzungen der Bibel gehört die 2017 revidierte Lutherbibel. Somit ist die Bibel das meistgedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitete Buch der Welt.

Platz 2: „Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung“

Rund eine Milliarde Mal wurden die „Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung“ (werblicher Link), die Zitatsammlung und Sammlung von Lehren des chinesischen Revolutionärs, Politikers, Parteiführers und Diktators verkauft.

Platz 3: Der Koran

Die Heilige Schrift des Islam ist unter den Top-5 der am meisten verkauften Bücher vertreten. Diese enthält nach muslimischem Glauben die Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed. Das Buch wurde rund 800 Millionen Mal verkauft.

Platz 4: Miguel de Cervantes Saavedra „Don Quijote“

Cervantes „Don Quijote“ – Die Geschichte über einen Mann, der Ritter werden wollte und den Bezug zur Realität verlor. © Anaconda Verlag

„Don Quijote“ (werblicher Link) ist ein Roman von Miguel de Cervantes aus dem 17. Jahrhundert, der die Geschichte von Alonso Quixano erzählt, der sich in den Kopf gesetzt hat, ein Ritter zu werden. Er liest zu viele Bücher über Ritter und beschließt, seine eigene Rüstung zu schmieden, um als Ritter in die Welt hinauszuziehen und Abenteuer zu erleben. Innerhalb der Geschichte verliert er den Bezug zur Realität. Das Buch wurde mehr als 500 Millionen Mal verkauft.

Die meistverkauften Bücher – Platz 5: „Manifest der kommunistischen Partei“

Rund 500 Millionen Mal wurde das „Manifest der kommunistischen Partei“ verkauft. Karl Marx und Friedrich Engels haben den Text geschrieben. Auf diesen Theorien beruht die Gesellschaftslehre des Marxismus.

Platz 6: Mao Tsetung „Gedichte“

Ein weiteres Mal in den Top Ten: „Gedichte“ von Mao Tsetung. Eine Gedichtsammlung von Mao Tsetung, die sich mehr als 400 Millionen Mal verkaufte.

Platz 7 der meistverkauften Bücher weltweit: „Xinhua Zidian“

Auch mit rund 400 Millionen verkauften Exemplaren liegt die chinesische Form des Dudens auf Platz 7 der meistverkauften Bücher der Welt.

Platz 8: Mao Tsetung „Ausgewählte Werke“

Die ausgewählten Werke Maos spiegeln den revolutionären Weg der Befreiung Chinas von halbkolonialer Unterdrückung bis zum Aufbau des Sozialismus wider. Mit der Theorie vom langandauernden Volkskrieg und der Neudemokratischen Revolution entwickelte Mao Tsetung den Marxismus-Leninismus für die besonderen Bedingungen seines Landes weiter. Seine Schriften in der Zeit des sozialistischen Aufbaus sind davon geprägt, die Initiative des Volkes und seine Wachsamkeit gegen die Gefahr einer Wiederherstellung des Kapitalismus zu fördern.

Gleich drei Bücher von Mao Tsetung (werblicher Link) finden sich in der Top-Ten-Liste der am meisten verkauften Bücher der Welt.

Platz 9: Charles Dickens „Eine Geschichte aus zwei Städten“

Charles Dickens „Eine Geschichte aus zwei Städten“ ist in den Top Ten der meistverkauften Bücher der Welt vertreten. © Insel Verlag

Paris und London während der Französischen Revolution: Als der Franzose Charles Manette von den Revolutionären in Paris zum Tode verurteilt wird, rettet ihm der junge Engländer Sydney das Leben, indem er freiwillig das Schafott besteigt. Er opfert sich aus Liebe - zu der unerreichbaren Lucy Manette, der Frau des Verurteilten ...

Es ist Charles Dickens bewegender historischer Roman (werblicher Link) über die Grauen der Französischen Revolution und eine unerfüllte Liebe bis in den Tod. Rund 200 Millionen Mal wurde der Titel verkauft.

Platz 10 der meistverkauften Bücher der Welt: „Das Pfadfinderbuch“

„Das Pfadfinderbuch“, vom Gründer der weltweiten Pfadfinderbewegung, wurde von Alexander Lion ins Deutsche übertragen. Dieses Buch aus dem Jahre 1908 wurde mehr als 150 Millionen Mal verkauft.