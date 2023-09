Die wilden Siebziger in New York: „Die Regeln des Spiels“ von Colson Whitehead

Gaunergeschichten

Der mehrfache Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead legt mit „Die Regeln des Spiels“ einen humorvoll-bösen Roman vor.

Harlem dürfte für viele ein Begriff sein. Die Zustände der Siebziger Jahre in New York gingen durch die Medien und wurden in „Shaft“ oder einer neuen Serie „The Godfather of Harlem“ in allen Facetten beleuchtet. Nun legt der vielfach ausgezeichnete Autor eine regelrechte Gangsterklamotte nach, die unbedingt gelesen werden sollte.

Colson Whitehead „Die Regeln des Spiels“: Darum geht es im Buch

+ Pulitzer-Preisträger Conson Whitehead legt mit „Die Regeln des Spiels“ einen bösen aber humorvollen Roman vor. © ZUMA Wire/Imago/Hanser Literaturverlage (Montage)

Ray Carney ist zurück und kein Unbekannter für eingefleischte Whitehead-Fans. Schon in „Harlem Shuffle“ ist Ray als Möbelhändler die Hauptfigur. Geschäftlich läuft es nicht unbedingt so rosig, wie es seine Frau und vor allem die Schwiegereltern von ihm erwarten. So wurde ein wenig an den Einnahmequellen gearbeitet und die eine oder andere nicht ganz saubere Geschäftsidee umgesetzt. Für Carney ist es ein langer und beschwerlicher Weg, auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Als seine Tochter auch noch Karten für das längst ausverkaufte Konzert der „Jackson Five“ haben möchte, ist guter Rat teuer.

Ray Carney will von krummen Geschäften nichts mehr wissen. Er hält sich raus aus dem täglichen Chaos New Yorks, wo Gangster sich Schießereien liefern und die Black Liberation Army zum bewaffneten Kampf aufruft. Wäre da nicht seine Tochter May mit dem schier unerfüllbaren Wunsch nach einem Ticket für das Konzert der Jackson Five. Ray muss sein altes Netzwerk aktivieren – auf die Gefahr hin, sich selbst wieder zu verstricken. Als in Harlem ganze Wohnblocks in Flammen aufgehen, beauftragt er Pepper, der wie kein zweiter die Regeln des Spiels kennt, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Whiteheads grandios unterhaltsamer Roman über das schwarze New York der wilden Siebziger ist ein großes Sittengemälde Amerikas.

Die Hauptfigur gerät in Verwicklungen mit einem korrupten Polizisten, der ihm Karten besorgen will. Dafür muss Carney noch einmal als Fahrer bei Raubüberfällen aushelfen. Aus der Schleife, ein Gauner zu sein, kommt er nicht raus. Ein wenig erinnert es an „Die Revanche des Moniseur Lipaire“. Mit Humor geschrieben, können die Gauner auch hier nicht anders, als weiterhin kleine Tricksereien zu begehen.

„Die Regeln des Spiels“ besteht aus drei Erzählungen, wie auch der NDR schreibt und umfasst die Jahre von 1971 bis 1976, als viele Brände Harlem verwüsten. Gegenüber der New York Times sagte Whitehead, dass er noch mal gerne ein leichtes Buch schreiben wollte. Dies ist ihm mit „Die Regeln des Spiels“ gelungen, da es an eine Gangsterkomödie erinnert, die beim Lesen außerordentlich Spaß macht und auf alle Fälle zusammen mit diesen sechs Büchern in das Bücherregal gehört.

Die Romane von Colson Whitehead in der richtigen Reihenfolge

Die Fahrstuhlinspektorin, 1999

John Henry Days, 2001

Der Koloß von New York, 2003

Apex, 2006

Der letzte Sommer auf Long Island, 2009

Zone One, 2011

Underground Railroad, 2016

Die Nickel Boys, 2019

Harlem Shuffle, 2021

Die Regeln des Spiels, 2023

Unblutig ist der Roman keineswegs. Es geht hoch her. Jedoch schafft es Colson Whitehead mit seiner Sprache und Nebenhandlung, es nicht allzu düster wirken zu lassen. New York als Melting Pot schlechthin, wie man es nicht nur in den 1970er Jahren kannte. „Harlem Shuffle“ und „Die Regeln des Spiels“ bilden die ersten zwei Bände der Harlem-Trilogie. Abwarten ist angesagt, auch wenn es schwerfällt.

Colson Whitehead „Die Regeln des Spiels“: Fazit

„Die Regeln des Spiels“ ist ein typischer Whitehead. Locker, böse und humorvoll schildert er die Siebziger in New York. Seine Romane geben Einblicke in verschiedene Themen, darunter Rassismus und soziale Ungerechtigkeiten. Sie verpacken historische Ereignisse in spannende Geschichten mit einer wunderbaren Sprache. Sind Whiteheads Geschichten an manchen Stellen vielleicht intellektuell herausfordernd, sind sie es auf jeden Fall wert. „Die Regeln des Spiels“ zaubert dem Leser das eine oder andere Lächeln auf die Lippen. Wunderbar!

Colson Whitehead „Die Regeln des Spiels“ 2023 Hanser, ISBN-13 978-3-446-27754-0 Preis: Hardcover 26 €, E-Book 19,99 €

Colson Whitehead

Colson Whitehead, 1969 in New York geboren, studierte an der Harvard University und arbeitete für die New York Times, Harper‘s und Granta. Whitehead erhielt den Whiting Writers Award (2000) und den Young Lion‘s Fiction Award (2002) und war Stipendiat des MacArthur „Genius“ Fellowship. Für seinen Roman „Underground Railraod“ wurde er mit dem National Book Award 2016 und dem Pulitzer-Preis 2017 ausgezeichnet. Für seinen Roman „Die Nickel Boys“ erhielt er 2020 erneut den Pulitzer-Preis. Colson Whitehead lebt in Brooklyn.

