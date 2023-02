Pamela Anderson plaudert in „Love, Pamela“ aus dem Nähkästchen

Von: Sven Trautwein

Baywatch-Star Pamela Anderson stellt ihre Lebenserinnerung „Love, Pamela“ vor © Cover-Images/Imago/Harper Collins

Vielen ist Pamela Anderson durch die Serie „Baywatch“ in Erinnerung. Nun legt sie mit „Love, Pamela“ ihre Erinnerungen vor. Sie hat viel zu erzählen.

Auf dem Streaminganbieter Netflix gibt es seit geraumer Zeit die Doku „Pamela, eine Liebesgeschichte“. Wer lieber zum Buch der 55-jährigen Schauspielerin greifen möchte, hat mit ihrer Lebensgeschichte „Love, Pamela“ eine Sammlung von Lebensgeschichten in der Hand. So soll es auch etwas prickelnd hergehen in ihren Geschichten über ihren Ex-Mann Tommy Lee oder Julian Assange. Auch über ihre Kultsendung „Baywatch“ packt sie aus. Worüber sie noch auspackt, lesen Sie auf books24.de.