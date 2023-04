Amazon wird von Autor auf 250 Millionen US-Dollar verklagt

Von: Sven Trautwein

Amazon wird auf Millionenbetrag wegen Fan-Ficiton verklagt. © Michael Nelson/dpa/picture alliance

Der Autor Demetrious Polychron verklagt Amazon wegen Urheberrechtsverletzung und fordert 250 Millionen Dollar.

Im September 2022 veröffentlichte der Autor Demetrious Polychron eine Fan-Fiction mit dem Titel „The Fellowship of the King: The War of the Rings“. Berichten von GameStar zufolge soll das Buch auf Tolkiens Welt basieren, jedoch ein komplett eigenständiges Werk sein. Was genau hinter der Klage steckt, lesen Sie auf 24books.de.