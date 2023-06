Die aktuellen Belletristik SPIEGEL-Bestseller zum Sommeranfang 2023

Von: Jessica Bradley

Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Bestsellerbücher der SPIEGEL-Bestsellerliste, die sowohl zu den meistgekauften als auch zu den am häufigsten verschenkten Werken gehören.

Die folgende Liste präsentiert die aktuellen Bestseller im Hardcover-Bereich der Belletristik auf dem deutschen Buchmarkt. Diese Liste wird wöchentlich im Auftrag des SPIEGEL vom Fachmagazin buchreport ermittelt.

Platz 1: „Atlas - Die Geschichte von Pa Salt“

Im Jahr 2008 versammeln sich alle sieben Schwestern an Bord der „Titan“ in der Ägäis, um Abschied von ihrem rätselhaften Vater zu nehmen. Zur Überraschung aller wurde die verschwundene Schwester von Pa Salt beauftragt, ihnen die Spur zu ihrer Vergangenheit aufzuzeigen. Doch mit jeder enthüllten Wahrheit tauchen neue Fragen auf, und die Schwestern erkennen, dass sie ihren Vater kaum gekannt haben. Noch schockierender ist, dass diese lange Zeit verborgenen Geheimnisse immer noch Auswirkungen auf ihr aller Leben haben.

Paris, 1928. Ein Junge wird gerade noch rechtzeitig entdeckt, bevor er stirbt, und von einer Familie aufgenommen. Er ist klug und liebenswert, und er entfaltet seine Talente in dem neuen Zuhause. Hier wird ihm ein Leben ermöglicht, von dem er nicht zu träumen gewagt hätte. Doch er weigert sich, einen Hinweis darauf zu geben, wer er wirklich ist. Als er zu einem jungen Mann heranwächst, verliebt er sich und besucht das berühmte Pariser Konservatorium.

Lucinda Riley und Harry Whittaker „Atlas - Die Geschichte von Pa Salt“ 2023, Goldmann Verlag, ISBN 13-978-3-442-31567-3 Preis: gebundenes Buch 24 e, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 800 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 2: „Wie die Saat, so die Ernte“

Da er sich ohne Ausweisdokumente in Italien aufhielt, hat die Polizei keine konkreten Hinweise. Erst als Brunetti sich intensiv in seine eigene Vergangenheit vertieft und sich an das Italien seiner Studienzeit erinnert, kommt er der Lösung näher.

Brunetti will gerade zu Bett, als Vianello ihn hinausruft in die kalte Novembernacht: In einem Kanal ragt eine Hand aus dem Wasser. Die Leiche ist schnell geborgen. Um wen es sich handelt, erfährt der Commissario per Zufall.

Donna Leon „Wie die Saat, so die Ernte“ 2023, Diogenes, ISBN 13-978-3-257-07227-3 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 22,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 3: „Das Café ohne Namen“

Der Roman „Das Café ohne Namen“ handelt vom inneren Drang des Menschen nach Veränderung und Neuanfang. Mit einer Vielzahl unvergesslicher Charaktere und einer besonderen Sensibilität für die Details des Alltags erzählt Robert Seethaler von der Entstehung einer neuen Welt, die zugleich ihr eigenes Ende in sich birgt.

Wien im Jahr 1966. Robert Simon verdient sein Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem Karmelitermarkt. Er ist zufrieden mit seinem Leben, doch zwanzig Jahre nach Ende des Krieges hat sich die Stadt aus ihren Trümmern erhoben. Überall wächst das Neue, und auch Simon lässt sich mitreißen. Er pachtet eine Gastwirtschaft und eröffnet sein eigenes Café.

Robert Seethaler „Das Café ohne Namen“ 2023, Claassen, ISBN 13-978-3-546-10032-8 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 4: „Melody“

Im Laufe der Zeit stellt Tom sich zunehmend die Frage, ob sein Chef wirklich die Person ist, für die er sich ausgibt. Gemeinsam mit Stotz‘ Großnichte Laura beginnt er, Untersuchungen anzustellen, die sie an entfernte Orte führen - und in eine Vergangenheit, in der Wahrheit und Fiktion gefährlich eng beieinanderliegen.

In einer Villa am Zürichberg wohnt Alt-Nationalrat Dr. Stotz, umgeben von Porträts einer jungen Frau. Melody war einst seine Verlobte, doch kurz vor der Hochzeit – vor über 40 Jahren – ist sie verschwunden. Bis heute kommt Stotz nicht darüber hinweg. Davon erzählt er dem jungen Tom Elmer, der seinen Nachlass ordnen soll

Martin Suter „Melody“ 2023, Diogenes, ISBN 13-978-3-257-07234-1 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 22,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 5: „Blue Skies“

Sie hat sich als Haustier einen Tigerpython namens Willie zugelegt, den sie wie ein glitzerndes Juwel um ihre Schultern trägt. Die Frage nach dem Verhältnis zur Umwelt durchzieht die Familie wie ein Riss, bis eines Nachts Willie aus dem Terrarium verschwindet. Mit „Blue Skies“ hat T.C. Boyle den ultimativen Roman über den Alltag in unserer Zeit geschrieben - unheimlich, humorvoll und prophetisch.

Der Countdown zur Apokalypse läuft: Kalifornien geht in Flammen auf, Überschwemmungen bedrohen Florida. „Der Planet stirbt, siehst du das nicht?“, wirft Cooper seiner Mutter vor, die ihre Küche gehorsam auf frittierte Heuschrecken umstellt. Heftige Diskussionen gibt es auch mit Schwester Cat.

T.C. Boyle „Blue Skies“ 2023, Carl Hanser Verlag; ISBN 13-978-3-446-27689-5 Preis: gebundenes Buch 28 €, E-Book 20,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen