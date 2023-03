„Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“ von Aktivist Raúl Krauthausen

Inklusion und Barrierefreiheit

Ein Buch, das wertvolle Arbeit für die Gleichberechtigung und Inklusion behinderter Menschen leistet. „Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“ ist voller Lösungsansätze und Ideen für ein besseres Zusammenleben.

Die tiefergehende Auseinandersetzung mit den Themen „Behinderung“ und „Inklusion“ beinhaltet das neue Buch von Raúl Krauthausen. Dabei wird nicht der erhobene Zeigefinger genutzt, sondern konstruktive Ideen und Lösungsvorschläge verwendet.

Raúl Aguayo-Krauthausen „Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“: Über das Buch

In einfacher Sprache geschrieben, ist dieses Buch sowohl für Einsteiger der Thematik als auch für Profis geeignet. Denn an vielen Stellen geht die Thematik in die Tiefe und lässt auch „Fortgeschrittene“ neue Blickwinkel entdecken.

Raúl Krauthausen ist der bekannteste Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit – und die lauteste Stimme in Deutschland, wenn es um die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung geht. «Betrachten Sie Behinderung einfach als eine Eigenschaft wie die Haarfarbe» ist eine seiner zentralen Botschaften, und er kämpft auf allen Plattformen – analog und digital – für Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung. In seinem neuen Buch wirft er grundlegende und oft unangenehme Fragen zur Inklusion in Deutschland auf, bringt seine Leser:innen dazu, sich mit ihrem eigenen Ableismus auseinanderzusetzen, und entwickelt eine Idee davon, wie Inklusion auf allen Ebenen wirklich zu leben ist.

Raúl Aguayo-Krauthausen „Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“: Fazit

So vorwurfsvoll sich der Titel auch anhört, so ein wichtiges Buch sollte man lesen. Ein bewusstseinserweiterndes Buch mit einfachen Beispielen und Erklärungen. Am Ende befinden sich Begrifferklärungen und Links, um sich weiter zu informieren. Als Hörbuch ist es ebenfalls barrierefrei. Für alle geeignet, die sich mit der Thematik „Inklusion“ auseinandersetzen.

Raúl Aguayo-Krauthausen „Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“: 2023, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-01029-3 Preis: Taschenbuch 178 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 240 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Raúl Aguayo-Krauthausen

Raúl Aguayo-Krauthausen, 1980 in Peru geboren, ist in Berlin aufgewachsen. Er sitzt im Rollstuhl und arbeitet als Inklusions-Aktivist u.a. für die SOZIALHELDEN, einen gemeinnützigen Verein, den er 2004 selbst gegründet hat. Als studierter Kommunikationswirt und Design Thinker ist er seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt aktiv. Er erfand die Wheelmap, eine Karte für rollstuhlgerechte Orte, protestierte vor dem Bundestag für ein gutes Teilhabe- und Gleichstellungsgesetz, erwirkte eine Verfassungsklage gegen die Triage-Regelung und klärt u.a. in Blogartikeln, Fernsehbeiträgen und in seinen Podcasts über Behinderung auf. Seit 2015 moderiert er mit „KRAUTHAUSEN – face to face“ seine eigene Talksendung. Für seine Verdienste um die sozialen Belange von behinderten und sozial benachteiligten Menschen wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

