Die acht Nominierten des Deutschen Sachbuchpreises 2023 stehen fest

Sachbuchliste

Die Nominierten für den Deutschen Sachbuchpreis 2023 sind acht Titel, die seit Mai 2022 veröffentlicht wurden.

Leser schätzen Ratgeber sehr, was sich in den Umsatzanteilen widerspiegelt - sie belegen den dritten Platz nach Belletristik und Kinder- und Jugendbüchern. Jedes Jahr wird der Deutsche Sachbuchpreis vergeben, für den eine Jury aus 231 Vorschlägen acht Titel nominiert hat. Die Preisverleihung findet am 1. Juni in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Welche nominierten Titel dabei sind, stellen wir auf 24books.de vor.

