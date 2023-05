Die fünf besten Grillbücher für den Sommer – so wird es richtig lecker

Von: Sven Trautwein

Teilen

Frühsommer. Die Temperaturen steigen. Die Menschen zieht es nach draußen und die Grillsaison beginnt. Ob vegan, vegetarisch oder klassisch mit Fleisch – wir stellen Ihnen fünf interessante Grillbücher vor.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Bei steigenden Temperaturen drängen die Menschen nach draußen. Die Grillsaison startet. Grund genug, sich die aktuellen Grillbücher anzusehen. Sie bieten detaillierte Anleitungen, Tipps und Tricks, um das perfekte gegrillte Essen zuzubereiten. Von Fleisch und Fisch, bis hin zu Gemüse und Obst, gibt es Grillbücher für jeden Geschmack. Einige Bücher konzentrieren sich auf spezielle Techniken wie das Rauchen oder das Zubereiten von Marinaden und Saucen. Andere wiederum bieten Rezepte und Inspirationen für Grillpartys und spezielle Anlässe. Wir stellen Ihnen fünf Grillbücher vor, mit denen die neue Grillsaison geschmacklich ein Volltreffer wird.

Für das Grillen braucht man nicht vieles. Ein Grill, den man auch selbst machen kann oder ein Einweggrill von der Tankstelle reichen, um das eine oder andere Gericht zuzubereiten. Doch beim Grillen im Garten ist nicht alles erlaubt. Manches Mal können auch Strafen bis zu 250.000 Euro drohen. Aber bei guter Vorbereitung muss es nicht dazu kommen. Es gibt gute Gründe, die für einen entspannten Grillabend sprechen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Damit die Grillsaison noch schmackhafter wird, stellen wir Ihnen hier fünf tolle Bücher zum Thema Grillen vor.

Zum Grillen braucht man nicht unbedingt einen großen Garten oder muss sich auf einen Grillplatz verziehen. Grillen auf dem Balkon ist ebenso möglich und unterliegt bei den Rezepten kaum Einschränkungen, sodass Steaks oder gegrillte Melone zubereitet werden können.

Es gibt keinen Monat, an dem nicht gegrillt werden kann. „Einfach lecker grillen“ wendet sich an Grillfreunde, die auch gerne Wintergrillen veranstalten und nicht nur im Sommer auf der Suche nach leckeren Rezepten sind. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind übersichtlich und mit Tipps und Tricks für den idealen Grillabend angereichert.

Was wäre ein Grillabend ohne leckere Beilagen, die alle lieben? Kartoffelsalat und Nudelsalat, Baguette mit Kräuterbutter, würziges Gemüse, dazu Aufstriche, und das alles in verschiedensten Variationen. Vegetarisch, vegan, mit Fleisch oder Fisch: Mit diesen abwechslungsreichen Gerichten kann die nächste Grillfeier kommen.

Zu einem gelungenen Grillabend gehört auch die eine oder andere Beilage. Ob klassisch Mais oder Paprika, gegrillte Zucchini oder Aubergine, auch ein schmackhafter Salat oder Fingerfood lassen sich für die Grillparty gut vorbereiten. Somit ist schnell für Abwechslung gesorgt. Das Buch bietet 70 Rezepte.

Sobald die Tage länger und die Abende wärmer werden, packt einen das Verlangen zu grillen. Geht‘s Ihnen nicht auch so? Gemeinsam draußen sitzen in geselliger Runde mit Familie oder Freunden, leckeres Essen, ein kühles Getränk – was gibt es Schöneres im Sommer? Und dabei muss es beim Grillen auch nicht immer Fleisch sein. Mit unseren vegetarischen Grill-Rezepten kommt Vielfalt auf den Grillteller und keiner wird das Fleisch oder den Fisch vermissen.