Erlanger Poetenfest: Das größte Literaturfestival Deutschlands startet mit zahlreichen Stars

Von: Sven Trautwein

Mehr als 100 Veranstaltungen bietet das 43. Erlanger Poetenfest vom 24. bis 27. August. Das größte Literaturfestival Deutschlands kann mit tollen Autoren punkten.

Im fränkischen Erlangen wird die literarische Herbstsaison eröffnet. Am 24. August startet Deutschlands größtes Literaturfestival mit über 100 Veranstaltungen, beispielsweise im Erlanger Schlossgarten, und zahlreichen Stars der Literaturszene. Hier lesen Sie, was es zu entdecken und welchen Autoren es zu lauschen gilt.

Im Schlossgarten und anderen Orten findet das 43. Poetenfest in Erlangen mit mehr als 100 Veranstaltungen vom 24. bis 27. August 2023 statt. © B. Gierth/imageBROKER/Imago

Ganze 17 Veranstaltungsorte locken vom 24. bis 27. August zu mehr als 100 literarischen Veranstaltungen in die Hochschulstadt. Der Hauptort ist der Schlossgarten in Erlangen, wo die eingeladenen Autoren eine halbe Stunde lesen und sich danach auf einer separaten Bühne genauso lange einem Interview stellen.

Mit unter den zahlreichen Autoren, die sich vor Publikum präsentieren, ist Tommie Goerz, dessen Buch „Meier“ 2021 den Friedrich-Glauser-Preis als „Bester Roman“ gewann. 2022 erhielt er für „Frenzel“ den Crime-Cologne-Award. Kürzlich verstarb der Gründer der Crime Cologne, Hermann-Josef Emons.

Das Erlanger Poetenfestival bietet seit 1980 eine Vielfalt an Gesprächen und Diskussionen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Anliegen. Das Programm ist breit gefächert, inklusive Ausstellungen, Performances, Konzerten sowie einem Kinder- und Familienprogramm. Hier finden alle Altersgruppen Angebote, darunter die Bilderbuch-Lesewiese, Lesungen von Kinder- und Jugendbuchautoren sowie die Druckwerkstatt. Die Süddeutsche Zeitung berichtete darüber, dass es wohl nirgends „ein höheres Literat-pro-Kneipenbesucher-Aufkommen“ gebe als an den Tagen des Poetenfestes in Erlangen.

Die diesjährige Veranstaltung läuft unter dem Titel „Die Inventur des Sommers“. Informationen zum Programm, zu den Tickets und alles Weitere, ist unter poetenfest-erlangen.de zu finden.