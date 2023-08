25 Jahre Harry Potter in Deutschland: großes Fest in Hamburg

Von: Jessica Bradley

Am 26. August wird auf dem Rathausmarkt in Hamburg ein Jubiläumsfest gefeiert, bei dem der Hörbuchsprecher Rufus Beck als besonderer Gast auftritt. Das Fest wird von Thalia, Schleich und Lego unterstützt, inklusive eines geplanten Weltrekordversuchs.

Ab 14 Uhr laden der Carlsen Verlag, Warner Bros. Discovery und das herausragende Hamburger Showevent „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Kooperation mit Audible und dem Hörverlag auf den Rathausmarkt in Hamburg ein.

Magischer Tag auf dem Rathausmarkt

25 Jahre Harry Potter: Hamburg feiert auf dem Rathausmarkt © DavidParry/dpa

Die Gastgeberinnen Madita van Hülsen und Jana Riva, selbst begeisterte Harry-Potter-Anhängerinnen, moderieren das Programm. Gemeinsam mit geladenen Gästen reflektieren sie die Erfolgsgeschichte von Harry Potter in Deutschland bis heute.

Besucher erwartet eine vielfältige Veranstaltung rund um die Harry-Potter-Saga, deren erster Teil vor 25 Jahren in Deutschland veröffentlicht wurde. Als besonderer Gast wird der Schauspieler und Hörbuchsprecher Rufus Beck anwesend sein, der den Büchern mit seiner Stimme Leben eingehaucht hat. Die Darstellerinnen von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ werden den „Wand Dance“ auf dem Großmarkt aufführen. Zudem können Fans ihr Wissen in einem Harry-Potter-Quiz unter Beweis stellen.

Programm- Vorschau

Die Organisatoren fordern die Anhänger auf, im Harry Potter-Stil zu erscheinen, um einen bestehenden Weltrekord zu übertreffen. Über 997 Teilnehmer, die sich als Harry Potter verkleiden, sind erforderlich, um den aktuellen Rekord zu brechen. Der Zugang zur Weltrekordzone startet um 12 Uhr und erfordert die drei unverzichtbaren Kostümmerkmale: schwarzer Umhang, Brille und Blitznarbe.

12.00 Uhr: Öffnung der Event-Stände und der Weltrekordzone

14.00 Uhr: Beginn des Bühnenprogramms

15.30 Uhr: Verkündigung des Weltrekord-Ergebnisses

16.00 Uhr Schluss des Bühnenprogramms

18.00 Uhr: Schließung der Event-Stände

Die Festivitäten werden durch die Teilnahme von Thalia, LEGO und Schleich weiter bereichert

Ab 12 Uhr öffnen auch Thalia sowie die renommierten Spielwarenhersteller LEGO und Schleich ihre Türen für ein besonderes Jubiläumsangebot. Die LEGO Gruppe hat eine beeindruckende Nachbildung des Zauberduells zwischen Harry Potter und Lord Voldemort aus zehntausenden LEGO-Steinen geschaffen. Darüber hinaus werden LEGO-Fans ermutigt, vor Ort magische Wesen, Zauberstäbe und vieles mehr aus LEGO-Steinen zu erschaffen und mit nach Hause zu nehmen.

Schleich lockt die Besucher mit einer imposanten, lebensgroßen Darstellung von Seidenschnabel samt beeindruckender Flügelspannweite und zwei aufregenden Gewinnspielen, bei denen unter anderem eine lebensgroße Dobby-Figur zu gewinnen ist. Zusätzlich präsentiert der Spielwarenhersteller stolz seine neuesten Harry-Potter-Figuren.

Auch das Buchhandelsunternehmen Thalia beteiligt sich aktiv an den Feierlichkeiten, indem es einen erlebnisorientierten Verkaufsstand, einzigartige Fotogelegenheiten sowie ein spannendes Gewinnspiel für die Fans des Jubiläumsevents bietet. Des Weiteren können die Teilnehmerurkunden für den Weltrekordversuch in den Thalia Buchhandlungen in der Spitalerstraße, der Europa-Passage am Ballindamm und im Wizarding World Shop by Thalia in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs abgeholt werden.