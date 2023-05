Krimitipps im Mai 2023: Fünf spannende Buch-Empfehlungen

Von: Sven Trautwein

Krimis sorgen für spannende Momente. Kapitelweise möchte man dem Täter auf die Spur kommen. Wir stelen die wichtigsten Krimis für Mai vor.

Krimis und Thriller gehören zu den beliebtesten Genres auf dem deutschen Buchmarkt. Ob Cosy-Crime oder Hardboiled, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Monat für Monat erscheinen neue Titel, die es genauer anzusehen gilt. Wir stellen Ihnen hier die fünf wichtigsten Krimis für den Mai 2023 vor.

Krimis und Thriller sorgen für spannende Unterhaltung. Auch der Mai 2023 hat fesselnde Titel im Programm. Wir stellen Ihnen die besten des Monats vor. © Bernd Elmenthaler/Imago/Suhrkamp (Montage)

Kim Koplin „Die Guten und die Toten“

Saad und seine kleine Tochter Leila leben unterm Radar in Berlin. Saad verdient sein Geld als Wächter in einem Charlottenburger Parkhaus, aus gutem Grund in der Nachtschicht. In diesem Parkhaus steht auch der Luxusschlitten des Staatssekretärs Brasch, der mit dem Waffenhändler Müller und undurchsichtigen Saudis fiese Geschäfte macht.

Was man alles zwischen zwei Buchdeckel pressen kann, erfährt man beim Lesen von Kim Koplins neuem Buch. Ob Waffendealer, Mafiosi und viele Tote, rasanter geht es kaum. Thriller, die den Personen ganz genau auf den Mund schauen, haben ihren eigenen Flair. Kim Koplin ist mit „Die Guten und die Toten“ solch ein Krimi gelungen. Ultraschnell, fesselnd und mit toller Atmosphäre, die unter die Haut geht. Ein spannender Krimi aus Berlin um die Kommissarin Nihal Khigarian. Es zeigt einmal mehr, warum Berlin die Krimi-Hauptstadt ist.

Kim Koplin „Die Guten und die Toten“ 2023 Suhrkamp, ISBN-13 978-3-518-47312-2 Preis: Broschiert 16 €, E-Book 13,99 €, 254 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Packend und aktuell: Anthony McCarten „Going Zero“

Hat man als Einzelner überhaupt eine Chance gegen das System? Eine junge Bibliothekarin aus Boston ist entschlossen, es zu versuchen – ihr bleibt keine Wahl... Wem es gelingt, 30 Tage unauffindbar zu bleiben, dem winken 3 Millionen Dollar. Doch Kaitlyn geht es um etwas anderes.

Einfach so von der Bildfläche verschwinden. Bei einem Testprogramm für die Geheimdienste mitmachen und am Ende viele Millionen auf dem Konto haben. Klingt doch gut. Viel zu gut. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Roman, in dem ein wenig Krimi und Spionagethriller steckt. Aber „Going Zero“ ist mehr als Zukunftsvision. Es ist ein packender Gesellschafts-Krimi-Spionageroman. Ein faszinierendes Gemisch unterschiedlicher Genres, das man in einem Zug verschlingen kann. Die Besprechung zu „Going Zero“ gibt es hier. Im Interview erklärt Drehbuch- und Romanautor Anthony McCarten, warum wir mit KI in unser eigenes Verderben rennen.

Anthony McCarten „Going Zero“ Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié 2023 Diogenes, ISBN-13 978-3-257-61310-0 Preis: Hardcover 25,00 €, E-Book 21,99 €, 464 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

John Brownlow „Seventeen“

Sechzehn Leute haben diesen Job vor mir gemacht. Ich bin 17. Der gefürchtetste Auftragskiller der Welt. Aber um der Beste zu sein, muss man die Besten schlagen. Mein nächstes Ziel ist 16, so wie mich eines Tages 18 töten wird. Es ist eine Welt, in der jeder jeden jagt. An der Spitze ist es einsam. Niemand kann dort lange bleiben. Bis dahin zählt nur eins: zu überleben.

Auftragskiller „Seventeen“ führt ein Schattendasein. Seine Aufträge bekommt er übermittelt. Als ein Auftrag schiefgeht und er vom Jäger zum Gejagten wird, hält man als Leser die Luft an. Was ein Debüt. Bekannt wurde John Brownlow für seine Drehbücher zu „Sylvia“ und der Fernsehserie „Fleming“ über die Arbeit Ian Flemings als Spion und die Entstehung der James-Bond-Romane. Es ist ein actiongeladenes Buch und nichts für schwache Nerven. Für Fans von Lee Child ein Muss!

John Brownlow „Seventeen“ Aus dem Englischen von Stefan Lux 2023 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-00851-1 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

An der deutsch-tschechischen Grenze: „Im toten Winkel“ von Jochen Rausch

Die Ermittlerin Marta Milutinovic sucht einen Neuanfang. Alles, woran sie glaubte, hatte plötzlich in Trümmern gelegen: ihre Familie, die Liebe, die Geltung von Recht und Gesetz, ihre Zukunft. In der fränkischen Provinz übernimmt sie die Leitung einer Polizeidienststelle, um zur Ruhe zu kommen, doch ihre Ermittlungen in einem Cold Case sorgen für Unruhe und Widerstand.

Kein einfacher Fall für Marta Milutinovic. Es ist der lang zurückliegende, ungeklärte Tod eines Abiturienten, da an ihrer eigenen Vergangenheit nagt. Eine Geschichte, die in die tiefen Abgründe hineinführt und den Leser zu fesseln versteht. Ein überaus kühler psychologischer Krimi mit Suchtpotential. In der Hoffnung auf eine Fortsetzung mit der Ermittlerin.

Jochen Rausch „Im toten Winkel“ 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-07164-2 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 16,99 €, 304 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Aus Japan: „Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen“ von Riku Onda

Eine letzte Nacht wollen Aki und Hiro in ihrer gemeinsamen Wohnung in Tokio zusammen sein, bevor ihre Wege sich endgültig trennen. Nach einer Bergwanderung, bei der ihr Führer auf ungeklärte Weise ums Leben kam, ist ihre Beziehung zerbrochen. Alles, was ihnen bleibt, ist ihre Erinnerung.

Was wirklich auf dem Berg passiert ist, halten beide Seiten geheim. Doch sie sind entschlossen, in der letzten gemeinsamen Nacht herauszufinden, wer von beiden für den Tod des Bergführers verantwortlich ist. Nach und nach werden Ereignisse aufgedeckt. Und es bleibt unklar, ob beide diese Nacht überleben. Ein Romantic-Thriller, der für einige Denkanstöße gut.

Riku Onda „Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen“ Übersetzt von Nora Bartels 2023 Atrium, ISBN-13 978-3-85535-024-7 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 17,99 €, 240 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Alle vorgestellten Krimis sind spannend und entwickeln ihre ganz eigene Dynamik. Bei den Harry-Hole-Krimis von Jo Nesbø gilt „Blutmond“ derzeit als der beste der Serie.