178. Jubiläum des Gedichts „The Raven“ von Edgar Allen Poe

Von: Jessica Bradley

Cover „Der Rabe“ (The Raven) von Edgar Allen Poe © blickwinkel/ IMAGO/ anaconda verlag

Am 29. Januar feiert das bekannte Gedicht von Edgar Allen Poe seinen 178. Geburtstag. Ein sehr altes Werk und dennoch immer noch lesenswert.

„The Raven“ (Der Rabe) von Edgar Allen Poe, inspiriert von Charles Dickens

Edgar Allen Poe kannte den Roman Barnaby Rudge von Charles Dickens und hat sich vielleicht von eben diesem inspirieren lassen. Zitate aus „Der Rabe“ kommen in vielen Filmen vor und auch andere Autoren werden dadurch bis heute inspiriert.

Mit Gedichten begann Edgar Allan Poe seine literarische Laufbahn, und mit einem Gedichtband endete sie. Darin erschien sein berühmtestes lyrisches Werk: ‚Der Rabe‘. Poe, unübertroffener Meister der Horror- und Kriminalliteratur, ist auch in seinen Gedichten als Schöpfer geheimnisvoll-atmosphärischer Sprachmagie zu entdecken.

Edgar Allen Poe

Edgar Allan Poe (1809-1849) ist die schillerndste amerikanische Dichterpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Er wurde als Sohn zweier Schauspieler in Boston geboren, wurde jedoch schon im Alter von zwei Jahren zur Waise und wuchs im Haus des Kaufmanns John Allen auf. 1815–1820 ging er in London zur Schule, kehrte im Alter von elf Jahren in die USA zurück. Er studierte in Charlottesville, Virginia, war vier Jahre bei der Armee und arbeitete dann als Journalist und Herausgeber verschiedener Zeitschriften in Richmond, New York und Philadelphia. Von 1836 bis zu ihrem frühen Tod 1847 war er mit seiner Cousine Virginia Clemm verheiratet. Nach einem bewegten, größtenteils in Armut verbrachten und vom Alkoholismus überschatteten Leben starb Edgar Allan Poe vierzigjährig in Baltimore.

Edgar Allen Poe „Der Rabe“ (The Raven) Große Klassiker zum kleinen Preis 2014, Anaconda Verlag, ISBN 13-978-3-730-60169-3 Preis: gebundenes Buch 3,95, Ebook 0,49 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format) Hier bestellen