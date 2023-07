In Vergessenheit geraten: Zehn Lamborghini-Modelle, die kaum jemand mehr kennt

7 / 10

LM002 (1982-1993): Apropos Urus, der SUV war nicht der erste Ausflug ins Gelände. Schon Anfang der 1980er kam Lamborghini mit diesem Exemplar um die Ecke. Der LM002 erinnert nicht nur etwas an den Hummer von GM, sondern hat eine ähnliche Geschichte. Er entstand aus zwei Studien, die für militärische Zwecke gedacht waren. Gebaut wurden jedoch nur rund 300 Exemplare. Angetrieben wurden sie von dem 355 PS-starken V12 aus dem Countach. Zu den Kunden des „Rambo Lambo“ gehörten etwa Muammar al-Gaddafi, Pablo Escobar und Saddam Husseins Sohn Uday. Letzterer wurde jedoch 2004 von der US-Armee im Irak bei der Demonstration einer Autobombe in die Luft gejagt. Bei Lamborghini dürfte man also wohl froh sein, dass dieses Modell in Vergessenheit geraten ist. © Lamborghini