YouTuber verwandeln Fiat in das flachste Auto der Welt: „Verrücktes Endergebnis“

Teilen

Zwischen die Reste des Fiat Panda und den Boden passt so gut wie nichts mehr. © YouTube (Carmagheddon)

Tief, tiefer, Fiat Panda. Ein Umbau der italienischen YouTuber Carmagheddon ist so niedrig, dass man meint, das Auto würde in der Straße versinken.

Wenn es um den Umbau von Autos geht, sind der Kreativität so gut wie keine Grenzen gesetzt. So wird aus einem Seat kurzerhand ein „Audi-Van“. Und auch ein Bugatti Veyron als Stretchlimousine ist kein Problem. Noch nicht ausgefallen genug? Wie wäre es dann mit dem wohl flachsten Auto der Welt? Der umgebaute Fiat Panda ist nur wenige Zentimeter hoch und wirkt als wäre er in den Asphalt versunken.

Klingt komisch, gibt es aber. Und zwar in Italien. Gebaut wurde der rekordverdächtige Fiat Panda von den italienischen YouTubern Carmagheddon. Den Umbau hat das Trio in mehreren Videos dokumentiert. Die Idee zu dem Projekt kam ihnen, als sie vor einem Fiat Panda standen und feststellten, dass dieser perfekt zum Aufschneiden geeignet ist. Auf 24auto.de erfahren Sie, welche Probleme die YouTuber beim Umbau hatten.