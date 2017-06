Ist das der hässlichste BMW aller Zeiten?

Tuning ist sicher nicht jedermanns Sache. Entweder man mag es oder nicht. Bei dieser Tuning-Katastrophe gibt es aber sicher keine zwei Meinungen. Oder?

Beim Tuning scheiden sich wahrlich die Geister. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und was dem einen gefällt, ist dem anderen zu prollig und peinlich. Letztlich kann man sich also gut darüber streiten, was nun zu weit geht und was nicht.

Dass man das Tuning in manchen Fällen aber vielleicht doch lieber Profis überlassen sollte, offenbarte kürzlich ein unbekannter britischer Internetnutzer.

Der hässlichste BMW weltweit?

Auf der Plattform Imgur veröffentlichte er Bilder eines "aufgemöbelten" BMW M3 des Typs E36. Ob der außer dem Tüftler-Genie selbst jemand gefallen kann, sei einmal dahin gestellt.

Auf den Bilder wurden jedenfalls zwei verschiedene Phasen der Auto-'Veredelung' festgehalten - einmal in Rohform, einmal lackiert. Das verwendete Bodykit verdient den Namen aber sicherlich nicht.

Es sieht fast so aus, als habe der Schöpfer dieses Werks selbst aus Schaumstoff ein Verbreiterungskit zusammengebastelt und an das Auto geklebt. "HairyManBeardface", der die Fotos teilte, schrieb schlicht "wtf", "was zur Hölle" dazu.

Immerhin: Mit orangefarbener Lackierung und anderen Heckleuchten hat sich schon eine gewisse Verbesserung eingestellt - wenn auch der Kontrast zum ursprünglichen Blauton des Autos nicht heftiger ausfallen könnte. Dastellt sich unweigerlich die Frage, ob das der hässlichste BMW der Welt ist?

"In sechs Wochen wird das übel aussehen"

Für die Kommentatoren im Netz auf jeden Fall. Einer postete schlicht ein langgezogenes "NEIN!" unter die Bilder, ein anderer schreibt sarkastisch: "Das ist der NEUE BMW. Falls jemand ein noch größeres A.... sein möchte."

Und ein weiterer Nutzer mutmaßt: "Verdammt. In sechs Wochen wird das bestimmt übel aussehen."

Wie man es beim Tunen richtig macht, haben Toyota Ingenieure mit einem Land Cruiser Geländewagen vorgemacht.

Und in der Fotostrecke unten sehen Sie, wie Tuning-Autos vom Profi aussehen:

