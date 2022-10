Tank-Fail geht viral: „Das muss ein Witz sein“

Von: Simon Mones

Jeder stand schon einmal falsch an der Zapfsäule. Bei einer Frau aus den USA wurde daraus jedoch ein wahrer Tank-Fail, der auf TikTok viral ging.

Eigentlich ist Tanken kinderleicht: Tankklappe auf, Zapfpistole rein und schon kann es losgehen. Wie gesagt eigentlich, denn das Internet ist voll von lustigen Videos, in denen Personen an dieser doch recht simplen Aufgabe krachend scheitern. Eine Autofahrerin ist beispielsweise mit dem Zapfhahnn im Tank losgefahren und hat diesen meilenweit mitgenommen. Besonders schwierig scheint es dabei zu sein, das Auto richtig an der Zapfsäule zu platzieren respektive den Tankdeckel zu finden. Daran scheiterte nun auch eine junge Frau aus den USA.

Ein Video, das auf dem TikTok-Account eines Nutzers namens „Janelle & Kate“ hochgeladen wurde, zeigt das ganze Drama. Die blonde Frau versucht ihren Mercedes-Benz GLE aufzutanken. Das Problem: Sie steht viel zu weit weg und der Tankdeckel ist ebenfalls auf der falschen Seite. Das bleibt auch den beiden Frauen nicht verborgen, die sie aus einem anderen Auto heraus filmen und den Tank-Fail kommentieren.

Der Mercedes steht immer wieder zu weit weg von der Zapfsäule. © TikTok (Janelle & Kate)

Tank-Fail geht viral: „Das muss ein Witz sein“

Auch die junge Frau erkennt das Problem, legt den Zapfhahn auf den Boden und dreht. Allerdings steht sie wieder zu weit weg. Bekanntlich sind ja aller guten Dinge drei. In diesem Fall gilt das jedoch nicht. Um sicherzugehen, misst die Mercedes-Fahrerin nun die Distanz zwischen dem GLE und der Zapfsäule aus.

Anschließend wendet sie erneut und fährt dabei an einer Zapfsäule vorbei, um wieder falsch an der Ausgangsposition auszukommen. Es folgen weiteren Versuche, ehe sie richtig an der Zapfsäule ihrer Wahl steht. Doch plötzlich gibt sie Gas und wendet erneut. Was die beiden Frauen in dem anderen Auto nur mit einem verzweifelten „Nein“ quittieren.

Tank-Fail geht viral: Mit etwas Hilfe klappts

Auch andere Autofahrer sind inzwischen darauf aufmerksam, wie die junge Frau so ihre Runden dreht. „Er verurteilt sie so sehr“, sagt eine der Damen, als ein Mann eingeblendet wird, der den Tank-Fail der GLE-Fahrerin beobachtet. Mit etwas Hilfe von einem Angestellten der Tankstelle klappt es dann aber endlich. Ob sie auch den richtigen Kraftstoff getankt hat oder sich wie ein McLaren-Fahrer vergriffen hat, ist jedoch nicht bekannt.

Doch nicht nur die beiden Frauen, die den Tank-Fail gefilmt haben, amüsieren sich köstlich darüber, sondern auch die TikTok-Nutzer. Einige User äußern aber auch Zweifeln an der Echtheit des Vorfalls:

„Ne oder? Das ist gespielt.“

„Lustiges Video, aber gespielt!“

„Das muss ein Witz sein.“

„Schatz, was hast du 2 Stunden gemacht? Sie: ich war nur schnell tanken.“

„Mein Auge hört nicht mehr auf zu zucken.“

„Ich verurteile sie nicht, weil das könnte ich sein!“