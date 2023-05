E-Auto zeigt fälligen „Ölwechsel“ an – „Ich verstehe nicht, was es von mir will“

Von: Julian Baumann

Teilen

Ein E-Auto-Fahrer staunte nicht schlecht, als sein Fahrzeug auf einmal einen Ölwechsel verlangte. Neu scheint dieser Fehler allerdings nicht zu sein.

Stuttgart - Die E-Mobilität wandelt nicht nur den Verkehr auf den Straßen und die Produktion in der Industrie, sondern auch die Arbeiten in einer Autowerkstatt. Statt Ölwechsel oder dem Austausch von Zündkerze oder anderen Bauteilen, müssen die Stromer eher aufgrund von Software-Problemen in die Werkstätte gerufen werden. Porsche rief im vergangenen Jahr rund 12.000 E-Autos aufgrund eines Software-Fehlers zurück. Umso erstaunter war ein Facebook-Nutzer, dessen E-Auto auf einmal einen Ölwechsel und eine Inspektion verlangte.

Bei den modernen E-Auto-Modellen von Mercedes-Benz, Audi oder auch Tesla ist der Fahrer beständig durch die Informationen auf dem Display informiert. Besonders wichtig ist dabei die Anzeige des Akkustandes und, wenn dieser sich einem niedrigen Stand nähert, die Entfernung zur nächsten Ladesäule. Wenn ein E-Auto dennoch mit leerem Akku strandet, kann der ADAC helfen. Ein E-Auto-Fahrer entdeckte aber eine ganz andere Info auf dem Display seines E-Autos.

E-Auto zeigt fälligen Ölwechsel an – „mein Auto und ich sprechen wohl nicht dieselbe Sprache“

„Mein E-Auto und ich sprechen wohl nicht dieselbe Sprache“, schreibt der Facebook-Nutzer unter ein abfotografiertes Bild des Displays seines elektrischen Audis. „Ich verstehe nicht, was es von mir will.“ Auf dem Bild ist zu sehen, dass sich neben der Anzeige für den Akkustand, wonach der Nutzer noch 124 Kilometer Reichweite hatte, ein rotes Symbol eines Schraubenschlüssels befindet. Darunter steht: „Ölwechsel und Inspektion fällig.“ Da reine Elektroautos logischerweise über keinen Verbrennungsmotor verfügen, brauchen sie auch kein Motoröl.

In den Kommentaren unter dem Beitrag machten sich einige Nutzer über die offenbar fehlerhafte Anzeige beim elektrischen Audi e-Tron lustig:

„Audi Software weiß ja, dass Audi gerne Öl verbraucht. Diese Gene sind erhalten geblieben.“

„Und nicht vergessen, die Luft in den Reifen sollte auch regelmäßig gewechselt werden.“

„Es wäre kein traditioneller Autobauer, wenn er nicht versuchen würde, an Inspektionsintervallen festzuhalten.“

„Von ‚Vorsprung durch Technik‘ ist da leider nicht mehr die Rede.“

„Software aus nem Diesel von 89?“

Der Verfasser des Beitrags kommentiert, dass sein Audi ihm sogar hin und wieder anzeigt, er solle die Zündung ausschalten. „E-Autos haben auch eine Zündung“, schreibt ein weiterer User dazu. Dem entgegnet der Verfasser aber, dass ihm der Zusammenhang von Elektrizität und Zündung „spanisch“ vorkomme. „Klingt meiner Meinung nach eher nach Kurzschluss.“

Der Audi e-Tron eines Facebook-Nutzers zeigte an, dass ein Ölwechsel und eine Inspektion fällige seien. © Screenshot Facebook/Elektroauto D-A-CH-FL

Für die Ursache, dass ein elektrischer Audi e-Tron nach einem Ölwechsel verlangt, haben die Facebook-Nutzer verschiedene Lösungsansätze. „Was ist denn daran so witzig?“, fragt ein Nutzer. „Die Kiste hat bestimmt Getriebeöl oder Bremsöl, das gewechselt werden muss.“ Ein anderer erwidert, dass E-Autos bis auf wenige Ausnahme kein Getriebe hätten, der Wechsel von Bremsöl aber als Ursache infrage kommen könne. Tatsächlich scheint die Ursache aber sehr viel trivialer zu sein. „Ist eben dieselbe Software wie beim Verbrenner, nur die Anzeigen wurden angepasst“, schreibt ein Nutzer.

Software-Fehler als Ursache: „Eigentlich sollte hier anzeigt werden, dass du Adblue nachfüllen sollst“

Tatsächlich basiert der seit Herbst 2018 produzierte Audi e-Tron nicht auf einer E-Auto-, sondern auf einer Verbrenner-Architektur und enthält deshalb auch noch das Infotainment des Verbrenner-Pendants. Bei den ersten elektrischen Modellen ist das übrigens nicht ungewöhnlich. Auch die SUV EQA und EQC von Mercedes-Benz basieren auf umgerüsteten Verbrenner-Architekturen, bevor das Flaggschiff EQS eine reine E-Auto-Architektur einführte. Im Falle des Audi e-Tron handelt es sich also schlichtweg um einen Softwarefehler, der Informationen für ein Verbrenner-Modell anzeigt. „Eigentlich sollte hier angezeigt werden, dass du Adblue nachfüllen sollst“, schreibt auch ein User.

Der Umstand, dass der elektrische Audi-SUV unter Umständen einen Ölwechsel fordert, ist beileibe nicht neu. Mehrere Medien berichteten bereits Anfang 2020 von einem solchen Software-Fehler, der offenbar auch heute noch bei den Modellen aufkommen kann. Auf Facebook erklären viele Nutzer zwar, dass das Problem mit einem kurzen Update behoben werden könne, manche haben aber deutlich weniger Verständnis. „Wer sich groß ‚Vorsprung durch Technik‘ auf die Fahnen schreibt und seit etlichen Jahren nicht liefert, darf sich am Ende auch nicht wundern.“ Audi selbst hatte den Fehler 2020 als „sehr ärgerlich“ aber „unbedenklich“ bezeichnet.