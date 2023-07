Wasserstoff-Antrieb: Studie sieht in der Technik im Pkw keine Chance

Von: Sebastian Oppenheimer

Eine BP-Studie gibt dem Wasserstoffantrieb in Pkw bis 2050 keine Chance. (Symbolbild) © Ole Spata/dpa

Immer wieder wird Wasserstoff als Auto-Antrieb der Zukunft genannt. Eine Studie gibt der Technik im Pkw allerdings keine Chance.

Im Moment sieht alles so aus, als ob am batterieelektrisch angetriebenen Auto kein Weg vorbeiführt. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat das gerade erst noch einmal bekräftigt: Man setze „ganz klar“ auf E-Mobilität. Zahlreiche Hersteller haben bereits den Ausstieg aus der Verbrenner-Entwicklung verkündet. Doch neben synthetischen Kraftstoffen setzen einige nach wie vor Hoffnungen auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie in Pkw. Nur: Kommt der noch? Eine Studie gibt Wasserstoffautos keine Zukunftschancen, wie 24auto.de berichtet.

Laut einer Prognose des Ölriesen BP wird der Anteil von mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen sowohl im Jahr 2035 als auch in einem etwas weiteren Horizont bis 2050 keine nennenswerte Rolle spielen. Als Hauptenergieträger für „leichte Fahrzeuge“ werde Elektrizität Erdölprodukte ablösen. Der Studie zufolge werde der Anteil an E-Autos bis 2050 auf 70 Prozent steigen – fast der komplette Rest werde von Öl- beziehungsweise Gasprodukten angetrieben. Chancen für den Wasserstoffantrieb sieht die Untersuchung dagegen bei „schweren Fahrzeugen“ – sprich: Lkw – oder auch in der Schifffahrt.