VW scheitert an Preisversprechen: ID.2 wird teurer als gedacht

Die Serienversion des ID. Life wollte Volkswagen eigentlich für unter 20.000 Euro verkaufen. © Volkswagen

Der VW ID.2 sollte eigentlich weniger als 20.000 Euro kosten. Doch diesen Preis kann der Wolfsburger Autobauer nicht halten.

Elektroautos sollen in den nächsten Jahren deutlich im Preis sinken und das Angebot für unter 20.000 Euro deutlich steigen. Diese These stellte Ford-Chef Jim Farley jüngst in den Raum. Mit dem Dacia Spring gibt es bereits ein Auto, das nur knapp über diesem Preis liegt. Volkswagen wollte ab 2025 den ID.2 sogar bereits für unter 20.000 Euro anbieten.

Der kleine Stromer – der bislang vor allem als Studie ID. Life bekannt ist – soll dann den bei den Kunden so beliebten e-Up ersetzen. Diese Studie solle für ungefähr 20.000 Euro auf den Markt kommen, versprach der ehemalige VW-Markenchef Ralf Brandstätter im vergangenen Jahr. Doch seit dem hat sich vieles verändert.