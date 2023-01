Volkswagen versus Tesla: Oliver Blume will keinen Elektroauto-Preiskampf

Für den ID.4 und seine anderen Elektroautos plant VW keine Preisreduzierung. © Panthermedia/Imago

Tesla hat jüngst die Preise für seien Elektroautos gesenkt. Volkswagen bleibt seiner Strategie dennoch treu und meidet einen Preiskampf mit dem US-Konkurrenten.

2022 war für Autokäufer kein einfaches Jahr. Das Angebot an Neuwagen war gering, entsprechend stiegen die Preise immer weiter an. Der VW ID.3 verteuerte sich beispielsweise über Nacht um 6.000 Euro. Auch Gebrauchtwagen wurden immer teurer. Volkswagen will die Preise für seine Elektroautos erst mal nicht senken.

Anders als beispielsweise Tesla. Die Texaner hatten die Preise ihrer Stromer in den USA, Europa und China jüngst deutlich heruntergesetzt. Man werde sich keinen Preiskampf mit dem amerikanischen Wettbewerber liefern, sagte VW-Chef Oliver Blume (54)