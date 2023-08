Urlaubsreise nach Italien: Neues Dekret soll Wucherpreise an Tankstellen verhindern

Mehr Transparenz

Wie in Deutschland steigen auch die in Italien die Spritpreise. Die Regierung reagiert mit einem neuen Dekret. Künftig müssen Tankstellen auch den „Prezzo Medio“ angeben.

Wer mit dem Auto nach Italien in den Urlaub fährt – etwa an den Gardasee – muss auf viele Dinge achten. So kann etwa die Maut für Touristen schnell zur Kostenfalle werden. Doch auch an den Tankstellen lauern zahlreiche Fallen, wie beispielsweise die Servito-Gebühr. Und auch die Spritpreise selbst sind in Italien derzeit sehr hoch. In einigen Regionen kostete der Liter Super zuletzt mehr als zwei Euro. Mit einem neuen Transparenzdekret will Italien nun gegen Wucherpreise vorgehen.

Seit dem 1. August müssen die Tankstellen daher nicht nur ihre eigenen Spritpreise, sondern auch die regionalen und nationalen Durchschnittspreise (Prezzo Medio) für Benzin und Diesel angeben. Das soll eine höhere Transparenz bei den Preisen garantieren. Autofahrer sollen ihre Wahl bei der Tankstelle so besser treffen können und vor überteuerten Preisen geschützt werden.

Transparenzdekret gegen Wucherpreise: Spritpreise werden nun täglich erhoben

Das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy erhebt von nun an täglich – und nicht mehr wie zuvor wöchentlich – die Preise für Benzin und Diesel der jeweiligen Regionen und veröffentlicht diese auf seiner Webseite. Der zuständige Minister Adolfo Urso erklärte, dass „jeder Verbraucher in der Lage sein, zu überprüfen, ob er einen überdurchschnittlichen Preis bezahlt“. Man wolle so auch „Kraftstoffpreisspekulationen“ unterbinden.

+ Seit dem 1. August müssen italienische Tankstellen auch die regionalen und nationalen Durchschnittspreise für Benzin und Diesel ausweisen. © Stefano Porta/dpa

An Autobahntankstellen muss dem Transparenzdekret zufolge der nationale Durchschnittspreis angezeigt werden. Alle anderen Tankstellen müssen den regionalen Durchschnittspreis ausweisen. Der nationale Durchschnittspreis für Benzin betrug am Tag der Einführung am 1. August 1,984 Euro pro Liter, für Diesel 1,854 Euro pro Liter.

Transparenzdekret in Deutschland nicht notwendig – trotz steigender Spritpreise

In Deutschland sei ein solches Transparenzdekret trotz ebenfalls steigender Spritpreise nicht notwendig, betont der ADAC. Anders als in Italien wurde hierzulande bereits eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe geschaffen. An diese müssen die Tankstellen ihre Preise melden, die dann über Smartphone-Apps abrufbar sind.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Aus Sicht des ADAC ist das die deutlich bessere und einfachere Lösung, denn: „Die Information erfolgt nicht erst an der Tankstelle, sondern die Preise sind rund um die Uhr online, regional vergleichbar und sehr aktuell von überall abrufbar.“ Dennoch sieht der Automobilklub in dem Transparenzdekret einen Schritt in die richtige Richtung für die Autofahrer in Italien. (Mit Material der dpa)

Rubriklistenbild: © Stefano Porta/dpa