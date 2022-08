Bei Verkehrskontrolle: Bluff mit gefälschter Urinprobe fliegt auf

Dreiste Aktion

Damit seine Drogenfahrt nicht auffliegt, versuchte ein Gelsenkirchener dreist, die Polizei auszutricksen – und zwar mit künstlichem Urin.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen geriet ein 35-Jähriger ins Visier der Beamten: Sie vermuteten, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ein freiwilliger Drogenvortest in Form einer Urinprobe, sollte die Sache klären. Und tatsächlich übergab der Mann den Beamten ziemlich flott die geforderte Probe. Vielleicht etwas zu flott, denn den Ordnungshütern war schnell klar, dass hier etwas nicht stimmt.

Die übergebene Urinprobe war kalt – der 35-Jährige hatte nämlich getrickst.



Deshalb musste er erneut ran – und in dieser „echten“ Probe schlug der Drogentest dann auch an. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Und dort stellte sich auch heraus, wie er betrogen hatte: Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Plastikbeutel mit synthetischem Urin in seiner Unterwäsche.