Tunnel und Pässe in Europa – Wo Autofahrer eine extra Maut zahlen müssen

imago197098147.jpg © Chromorange/Imago

In vielen europäischen Ländern müssen Autofahrer eine Maut entrichten. Doch oftmals sind Tunnel und Pässen in der Gebühr nicht enthalten.

Wer ins Ausland reist, der braucht oft eine Vignette. Denn in vielen europäischen Ländern fällt für die Nutzung der Autobahn eine Maut an. Doch nicht immer umfasst diese auch wirklich alle Strecken auf der Route. Für viele Tunnel und Pässe müssen Autofahrer gesondert zahlen.

Insbesondere in Österreich müssen Autofahrer bei der Routenplanung aufpassen. Dort fallen für acht Pässe und Tunnel zusätzliche Mautgebühren an. Doch auch in der Schweiz und Slowenien – wo es nur noch eine digitale Vignette gibt – kostet die Nutzung oft zusätzlich. Für welche Tunnel und Pässe Sie zahlen müssen, erfahren Sie auf 24auto.de.