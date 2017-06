TÜV Report 2017: Das sind die zuverlässigsten Gebrauchten

Jedes Jahr nimmt der TÜV Millionen von HU-Ergebnissen unter die Lupe und präsentiert die zuverlässigsten Gebrauchtwagen. 2017 sind das hier die besten.

Erheblich sinkende Mängelquoten, immer größeres Plus an Sicherheit. Zu diesem Gesamt-Fazit kommt der TÜV Report 2017, der Anfang November in Berlin vorgestellt wird. Die Ergebnisse aus fast neun Millionen Hauptuntersuchungen bei insgesamt 224 Automodellen liegen dem Bericht zugrunde, die Quote erheblicher Mängel ist um 2,9 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent gesunken.

"Das stetig wachsende Plus bei der Sicherheit unterstreicht den hohen Stellenwert der Hauptuntersuchung (HU) für die Verkehrssicherheit insgesamt", sagt Patrick Fruth, Sprecher der Geschäftsführung der TÜV SÜD Auto Service GmbH.

TÜV Report 2017: Goldene Plakette geht an zwei schwäbische Premiumhersteller

Gewinner des Reports sind zwei deutsche Premium-Modelle. Porsche 911 und Mercedes GLK teilen sich den ersten Platz - jeweils mit einer Quote von nur 2,1 Prozent bei erheblichen Mängeln. Im Vorjahr war der GLK noch auf dem zweiten Platz, schließt nun aber zum Porsche auf, dazu mit größerer Laufleistung als der Sportler. Auch auf den Plätzen zwei bis drei der bis zu drei Jahre alten Fahrzeugmodelle folgen zwei Stuttgarter: Mercedes B-Klasse und A-Klasse (2,3 Prozent).

Bei den Kleinwagen gewinnt mit 2,5 Prozent Fehlerquote der Mazda 2, in der Mittelklasse mit der C-Klasse erneut ein Mercedes. Die meisten Mängel in der Wertung der zwei bis drei Jahre alten Modelle wiesen der Chevrolet Captiva (11 Prozent), der Kia Sorrento (11,2 Prozent) und der Kia Sportage (11,5 Prozent) auf.

Das sind die zuverlässigsten Autos in der Kategorie bis drei Jahre

Fahrzeuge bis drei Jahre Modell Fehlerquote (erhebliche Mängel) 1. Mercedes Benz GLK und Porsche 911 Carrera 2,1 2. Mercedes Benz B-Klasse 2,2 3. Mercedes Benz A-Klasse 2,3 4. Mercedes Benz SLK-Klasse 2,4 5. Mazda 2 2,5 6. Mercedes Benz M/GL-Klasse 2,5 7. Opel Adam 2,6 8. Opel Mokka 2,6 9. Audi Q5 2,7

Verbesserungen in fast allen Mängelgruppen

Bei den häufigsten Fehlerquellen liegt nach wie vor die Beleuchtung an erster Stelle. Bei den Fahrzeugen bis zu einem Alter von elf Jahren teilt sich das auf den Plätzen eins bis fünf folgendermaßen auf:

Fahrzeuge bis elf Jahre Defekt Fehlerquote in Prozent 1. Beleuchtung hinten 10,2 2. Ölverlust Motor/Antrieb 9,1 3. Beleuchtung vorn 8,3 4. Abblendlicht 7,6 5. Achsfedern/Dämpfung 5,7

Aber auch bei der Beleuchtung ist die Quote leicht gesunken, so der TÜV Süd. Das liegt auch an der rasanten Entwicklung der Scheinwerfertechnologien. Moderne Scheinwerfer wie Xenon, LED oder auch Laser (in der Oberklasse) haben eine längere Lebensdauer und sind weniger anfällig für Spannungsschwankungen. Insgesamt gibt es in allen Mängelgruppen eine leichte Verbesserung, was wiederum für die verbesserte Gesamtquote sorgt.

Von wegen alt und klapprig: Das sind die zuverlässigsten Autos in der Kategorie bis elf Jahre

Fahrzeuge bis elf Jahre Modell Fehlerquote (erhebliche Mängel) 1. Porsche 911 Carrera 10,4 2. Toyota Corolla Verso 15,8 3. Mercedes Benz SLK-Klasse 17,4 4. Toyota RAV4 17,8 5. Honda CR-V 18,0 6. Toyota Avensis 18,1 7. Audi TT 18,2 8. Ford Fusion 18,3 9. Toyota Corolla 18,8 10. Mazda 2 18,9

Platz 1 ist vielleicht nicht unbedingt überraschend - ein Porsche wird ja sicher besonders gehegt und gepflegt. Die hervorragende TÜV-Bilanz kommt dennoch nicht von ungefähr. Platz zwei ist da schon eher eine Überraschung, denn der Toyota Corolla Verso fährt bei den Mini-Vans oft im Schatten von VW Touran und Co.

Überhaupt ist Toyota mit gleich drei Modellen in der Kategorie der Fahrzeuge bis elf Jahre sehr prominent vertreten. Die Top 3 komplettiert mit dem Mercedes SLK dann ein äußerst zuverlässiger Roadster. In der Kategorie bis fünf Jahre steht er mit einer Mängelquote von nur 2,9 sogar an erster Stelle.

Und welche Fahrzeuge kommen am schlechtesten weg?

Fahrzeuge bis elf Jahre Modell Fehlerquote (erhebliche Mängel) 86. Mercedes Benz M-Klasse 42,0 85. Kia Sorento 38,4 84. Renault Laguna 38,1 83. Alfa Romeo 147 37,8 82. Chevrolet Matiz 36,5 81. Renault Kangoo 36,0 80. Ford Galaxy 35,6 79. VW Sharan 35,4 78. Renault Megane 34,9 77. Ford Ka 34,6 76. Renault Scenic 33,6

Die M-Klasse, das erste Mercedes-SUV, offenbarte bei TÜV-Prüfungen bereits in der Vergangenheit die einen oder anderen Mängel. Hierzu wurden bei der ersten Generation vor allem Mängel an den vorderen Traggelenken und Spurstangen sowie Probleme mit der Lichtanlage gezählt.

Auch beim aktuellen Report weist die M-Klasse eine relativ hohe Fehlerquote auf. Auffällig in der Liste der schlechtesten Fahrzeuge in der Altersklasse zehn bis elf ist zudem, dass gleich drei Renault-Modelle vertreten sind.

Der TÜV Report wird jedes Jahr vom Verband der TÜV e.V. veröffentlicht und gilt als einer der wichtigsten unabhängigen Ratgeber für Autofahrer und insbesondere Gebrauchtwagenkäufer. Weitere Details zu den einzelnen Altersklassen und Fahrzeugmängeln finden Sie direkt auf der Webseite des TÜV.

mop

Quelle: TÜV Süd