Auto-Türgriff wird zum Super-Tool: TikToker zeigt fünf Lifehacks

Von: Marcus Efler

Teilen

Die Griffe am Auto können mehr, als nur die Türen zu öffnen – beispielsweise beim Rangieren helfen. Doch die TiktTok-Lifehacks sind mit Vorsicht zu betrachten.

So ein Auto ist ein Wunderwerk der Technik – das viel mehr kann, als nur von A nach B zu fahren. Beispielsweise dient in manchen Modellen die Schnalle des Sicherheitsgurtes auch als Flaschenöffner. Wie die Kerben im Tankdeckel das Autofahrer-Leben erleichtern können, weiß auch nicht jeder.

Auto-Türgriff wird zum Super-Tool: TikToker zeigt fünf Lifehacks

Auf TikTok ist nun gar ein simpler vorderer Türgriff zum Super-Tool geworden, das angeblich viel mehr kann, als Zugang zum Auto zu gewähren. Zusammen mit dem Seitenspiegel kann er beim Rangieren wahre Wunder vollbringen, wie User wanchejiemei erklärt. Gleich fünf Lifehacks zeigt er in einem Video, das bereits gut 150.000 Mal aufgerufen wurde.

9 Autos und ihre Schlüssel, die mehr sind, als ein bloßes Mittel zum Zweck Fotostrecke ansehen

Auto-Türgriff wird zum Super-Tool: Tipps zum Parken

Das sind die Türgriff-Tipps, die TikToker wanchejiemei gibt:

Beim rückwärts einparken quer zur Straße steht das Auto genau 30 Zentimeter vor der abschließenden Bordsteinkante oder der Garagenwand, wenn sich der Türgriff im Spiegel genau mit dieser deckt. Werden die Seitenspiegel so justiert, dass die Türgriffe in deren unterer innerer Ecke gerade noch zu sehen, bieten sie den besten Überblick. Beim seitwärts nach hinten einparken sollte man das Lenkrad maximal in die Gegenrichtung kurbeln, sobald der vordere Türgriff im Seitenspiegel die Bordsteinkante berührt. Beim Rangieren und dem langsamen Zufahren auf ein quer geparktes Auto hat man laut dem Video noch genau zehn Zentimeter Abstand, wenn dessen Türgriffe durch die Windschutzscheibe gerade nicht mehr zu sehen sind. Wenn die Türgriffe eines Autos, das direkt neben dem eigenen geparkt ist, gerade noch durch die Seitenfenster zu sehen sind, dann kann man seine eigene Tür problemlos weit öffnen – ohne das andere Fahrzeug zu beschädigen.

Hier kann sich jeder selbst einen Eindruck verschaffen, für wie hilfreich er die Türgriff-Tricks hält:

Klar dürfte jedem Autofahrer sein, dass er sich nicht einfach so auf die Lifehacks verlassen, sondern sie vorher mal in Ruhe ausprobieren sollte – während keine anderen Autos in unmittelbarer Nähe stehen. Denn wahrscheinlich funktionieren sie nicht bei allen Automodellen genauso gut wie beim VW Jetta des TikTokers.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Davon gehen auch viele der Kommentare aus, die sich bereits unter dem Video angesammelt haben: „Hängt davon ab, welchen Autotyp man fährt“, mahnt ein User, ein anderer scherzt: „Zu ungenau, hab einen Unfall mit 280 gebaut“. Nicht wenige sind aber optimistisch oder haben bereits festgestellt, dass Tipps zumindest bei ihrem Auto funktionieren: „Sehr hilfreich“, heißt es, und: „Wußte gar nicht, wie wichtig der Türgriff sein kann“.