Traumautos der Deutschen: Sportwagen sind out

Von: Marcus Efler

Teilen

Lamborghini gegen Kia – ein ungleiches Duell? Offenbar nicht mehr, wenn es um das Thema Traumautos geht. Denn da scheinen sich die Vorlieben gerade zu verschieben.

Ferrari! Porsche! Lamborghini! Fragte man Autofahrer und alle, die es mal werden wollen, früher nach ihrem Traumauto, fielen vor allem die Namen klassischer Sportwagen-Marken. So gilt der Porsche 911 auch als Gebrauchtwagen als besonders begehrtes Modell. Manche teure Exoten wie der Bugatti Chiron werden von ihren Fans sogar nachgebaut.

Traumautos der Deutschen: Sportwagen sind out

Elektroautos wie der Hyundai Ioniq 5 schlagen Sportwagen in der Beliebtheit. (Symbolbild) © Hyundai/Dino Eisele

Doch möglicherweise deutet sich nun eine Zeitenwende an – angestoßen durch die Elektrifizierung. Das will jedenfalls der Online-Ersatzteilhändler Autodoc herausgefunden haben. Er ermittelte die Begehrlichkeit von Automarken- und Modellen anhand der Nachfragen im Internet. Das Ergebnis: Unter den Traumautos der Deutschen verlieren die Sportwagen an Bedeutung.

Traumautos der Deutschen: Elektroautos vorn

So finden sich weder Porsche 911 noch Lamborghini Huracán in der Zehner-Gruppe, auch den früheren Liebling Ford Mustang sucht man dort vergeblich. Statt ihrer dominieren nun E-Autos, SUV und Familien-Mobile das Interesse: Das Tesla Model 3 rangiert mit 2,7 Millionen Nachfragen an der Spitze, flankiert von weiteren E-Mobilen wie Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 oder Kia EV6 (hier von Matthias Malmedie getestet).

Das sind die Top Ten der Automodelle (Quelle: Autodoc):

Fahrzeug Such-Anfragen bislang 2022 Tesla Model 3 2,8 Millionen VW Golf 1,73 Millionen Hyundai Ioniq 5 1,7 Millionen Kia EV6 1,67 Millionen Škoda Enyaq 1,64 Millionen Tesla Model Y 1,43 Millionen Škoda Kodiaq 1,4 Millionen VW Taigo 1,29 Millionen Audi A3 1,25 Millionen Polestar 2 1,2 Millionen

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Fotostrecke ansehen

Beim Ranking nach Marken ergibt sich ein ähnliches Bild. Hier schaffen es aber auch klassische Traumauto-Hersteller in die Top Ten, während Tesla fehlt: Offenbar wird dort vor allem nach konkreten Modellen gesucht. (Quelle: Autodoc).

Automarke Such-Anfragen bislang 2022 BMW 6,0 Millionen VW 5,8 Millionen Mercedes 5,6 Millionen Porsche 3,8 Millionen Hyundai 3,1 Millionen Ford 3,1 Millionen Škoda 2,9 Millionen Renault 2,4 Millionen Opel 2,3 Millionen Lamborghini 2,2 Millionen

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Auto finden Sie im regelmäßigen Auto-Newsletter unseres Partners tz.de.

Basis für diese Listen sind Nachfrage im Netz von Einzelpersonen, die in sozialen Medien oder Suchmaschinen zum entsprechenden Stichwort interagiert haben. Inwiefern diese aber tatsächlich ihre Traumautos „gegoogelt“ haben, oder eher nüchterne Infos zum Autokauf gesucht haben, lässt sich kaum feststellen (Mit Material von SP-X)