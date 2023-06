Elektroauto mit 1.500 Kilometer Reichweite: Toyota plant mit Festkörperbatterien

Von: Sebastian Oppenheimer

Toyota drückt in Sachen E-Mobilität aufs Gas: Ab 2026 soll eine neue Generation von E-Autos Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern schaffen. Kurz darauf noch deutlich mehr.

Wenn es um das Elektroauto geht, dann dreht sich eine Diskussion schnell um Kritikpunkte wie den hohen Preis und mangelnde Lademöglichkeiten. Ein weiteres Thema ist die Reichweite von E-Fahrzeugen, die sich in den vergangenen Jahren zwar schon gesteigert hat, aber einigen potenziellen Kunden immer noch zu gering ist. Nun hat der japanische Hersteller Toyota ambitionierte Ziele für seine Elektrofahrzeuge bezüglich der Reichweite verkündet.

Neue Toyota-Modellgeneration ab 2026: Elektroautos mit bis zu 1.000 Kilometern Reichweite

Bislang ist Toyota vor allem für seine Hybrid-Fahrzeuge bekannt, reinen Elektrofahrzeugen standen die Japaner lange Zeit eher kritisch gegenüber. Nun lässt der Autobauer allerdings aufhorchen: Bis 2026 sollen verbesserte Batterien von Toyota für eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern gut sein, wie electrive.com berichtet. Doch auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange: Bereits kurz darauf sollen dem Bericht zufolge dank Festkörperbatterien mit den Fahrzeugen der Japaner bis zu 1.500 Kilometer elektrischer Reichweite möglich sein.

Toyota ist bislang eher für seine Hybrid-Fahrzeuge bekannt – ab 2026 wollen die Japaner aber einen deutlichen Technik-Sprung bei E-Fahrzeugen schaffen. © Toyota

Tempo in Sachen E-Mobilität: Toyota gründet „BEV Factory“

Ab 2026 will Toyota eine neue Modellreihe einführen, in der eine neue Generation von Lithium-Ionen-Batterien verbaut ist. Für die Entwicklung haben die Japaner bereits im Mai dieses Jahres eine Tochterfirma namens „BEV Factory“ gegründet. Auch zu den geplanten Absatzzahlen hat sich der Autobauer bereits geäußert: Bis 2030 sollen 3,5 Millionen der Elektroautos verkauft werden, 1,7 Millionen Einheiten davon sollen in der BEV Factory produziert werden.

Festkörperbatterie ab 2027? Toyota rechnet mit Reichweiten von bis zu 1.500 Kilometern

Schon kurz darauf – im Zeitraum von 2027 bis 2028 – sollen dann bereits die Festkörperbatterien einsatzbereit sein, wie electrive.com berichtet. Zunächst ist eine maximale Reichweite von rund 1.200 Kilometern angepeilt, später sollen dann bis 1.500 Kilometer möglich sein. Der massive Schwenk Richtung E-Mobilität stellt einen Umbruch bei dem japanischen Autobauer dar, der sich bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte.