„Immerhin trägt er einen Helm“: Netz lacht über kurioses Toyota-Cabrio

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Cabrio ist an sich nichts Ungewöhnliches. Eine „spezielle“ Version, die nun in den USA gefilmt wurde, allerdings schon: Der Clip amüsiert aktuell die Reddit-Nutzer.

Wie in der Mode ändern sich die Trends auch in der Automobilindustrie. Mitte der 1990er-Jahre nahm beispielsweise die große Roadster-und-Cabrio-Welle ihren Anfang. Kaum ein Hersteller, der in den folgenden Jahren nicht ein Fahrzeug mit zu öffnendem Dach im Angebot hatte. Selbst Kleinwagen wie beispielsweise ein Nissan Micra bekamen eine Frischluft-Variante an die Seite gestellt. Längst ist der Hype abgeebbt, im Zuge der fortschreitenden Reduzierung der Modellvarianten ist auch das Angebot an Cabrios mittlerweile deutlich geschrumpft. Auch bei Toyota dachte man um das Jahr 2000 über ein Yaris-Cabrio nach – doch über ein Showcar kam die Idee nicht hinaus. In den USA wurde dennoch ein Toyota-Yaris-Cabrio gesichtet – ein Clip davon amüsiert das Netz.

Toyota Yaris ohne Dach – wohl kein professioneller Umbau

Auf der Plattform Reddit hat User ein ziemlich kurioses Video (weiter unten zu finden) hochgeladen. Zu sehen ist darin ein silberfarbener Toyota Yaris der zweiten Generation, die von 2005 bis 2011 gebaut wurde. Soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings hat der Kleinwagen, der die Straße entlangfährt, kein Dach. Nach einem professionellen Umbau sieht das Gefährt aber absolut nicht aus. Selbst für die Ingenieure der großen Autohersteller ist die Entwicklung eines Cabrios eine Herausforderung. Weil das Dach einen großen Teil zur Steifigkeit eines Fahrzeugs beiträgt, müssen in der Bodengruppe Verstärkungen integriert werden.

Yaris ohne Dach und Windschutzscheibe unterwegs – und ohne Kennzeichen

Bei genauerer Betrachtung des Videos könnte man vermuten, dass der Yaris einen Unfall hatte – möglicherweise einen Überschlag – und anschließend das Dach abgetrennt wurde. Dem Wagen fehlt auch eine Windschutzscheibe, sowie Teile der A-Säule. Wie genau es zu dem Verlust von Dach und Windschutzscheibe kam, geht aus dem Clip nicht hervor. Ob der Kleinwagen hier legal unterwegs ist, ist ebenfalls fraglich: Ihm fehlt zumindest am Heck auch das Nummernschild. Allerdings sind kuriose Umbauten wie ein dreiachsiges Ford-Mini-SUV oder ein komplett mit Münzen beklebter Tesla in den USA auch weniger selten als hierzulande.

Netz lacht über Toyota-Fahrer – „Er sieht wirklich aus wie ein Crashtest-Dummy“

Doch mindestens genauso wie über das Auto amüsieren sich die Nutzer über den Fahrer: Er trägt einen Helm. Das sieht tatsächlich ein wenig nach Rennfahrer aus. Wahrscheinlich trägt er den Kopfschutz mit Visier aber nicht aus Sicherheitsgründen (zumindest nicht nur), sondern weil der Wagen keine Windschutzscheibe hat – was bei flotterer Fahrt sehr unangenehm sein kann. Unter dem Video haben sich inzwischen jedenfalls zahlreiche Kommentare angesammelt. Hier einige Beispiele:

„Er sieht wirklich aus wie ein Crashtest-Dummy.“

„Es ist ein Toyota – der würde auch ohne Reifen noch fahren.“

„Wie man das Auto vom Schrottplatz ohne Anhänger nach Hause bringt...“

„Yaris Speedster Edition.“

„Immerhin trägt er einen Helm.“