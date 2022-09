Kritik an Touchscreens in Autos: Ex-Apple-Chefdesigner fordert mehr „physische Bedienelemente“

Von: Sebastian Oppenheimer

Ex-Apple-Designer Jony Ive hat sich nun kritisch gegenüber Touchscreens in Autos geäußert. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Nahezu jeder Neuwagen kommt inzwischen mit einem Touchscreen – Ex-Apple-Chefdesigner Jony Ive plädiert nun wieder für mehr „physische Bedienelemente“.

Wer heute einen Blick in ein modernes Auto wirft, der kann sich kaum noch vorstellen, dass hier einst einmal alles analog war: der Tacho, die Klimasteuerung, die Bedienung des Radios. Vor allem in 1990er- und 2000er-Jahren war der Funktionsumfang von Autos nach und nach deutlich gewachsen – und damit auch die Anzahl der Bedienelemente. Manche Fahrzeuge waren irgendwann derart überfrachtet, dass gar vom „Krieg der Knöpfe“ die Rede war. Mit dem Einzug von Bildschirmen begann man, Funktionen zusammenzufassen – Vorreiter war hier BMW mit der Einführung von iDrive Anfang der 2000er-Jahre. Heute finden sich kaum noch physische Knöpfe und Schalter in den Fahrzeugen – die meisten Funktionen werden über Touchscreens gesteuert.

Nun hat Ex-Apple-Chefdesigner Jony Ive (55) die Technik infrage gestellt, wie 24auto.de berichtet.

Ive ist offensichtlich kein großer Fan von Touchscreens in Autos, wie er laut „The Verge“ nun auf einer Podiumsdiskussion bekannt gab – zumindest, wenn die Autobauer es mit der Technik übertreiben – und etwa zu stark auf Multitouch setzen. Gerade in Fahrzeugen sei die Technik überstrapaziert worden, erklärte Ive. Es könne an der Zeit sein, wieder stärker zu physischen Bedienelementen überzugehen. „Möglicherweise schwingt das Pendel ein wenig aus, um Schnittstellen und Produkte zu haben, die taktiler und physisch ansprechender sind“, so der ehemalige Apple-Designchef.