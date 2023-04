Til Schweiger wettert: Klima-Kleber sind „Vollidioten“

Von: Simon Mones

Til Schweiger ist ein Mann der klaren Worte und kein Freund der Klima-Kleber. Im Vorfeld der Premiere von „Manta, Manta – Zwoter Teil“ bezog der Schauspieler klar Position.

Bundesweit sorgen die Klimaaktivisten mit ihren Aktionen immer wieder für Aufsehen. Zuletzt etwa demontierte eine Gruppe bundesweit zahlreiche Schilder, die das Tempolimit aufgehoben haben. Wirklich gut kommt das bei den wenigsten an, selbst wenn diese die Ziele der Aktivisten teilen. Einer ist jedoch absolut kein Fan der Klima-Kleber: Til Schweiger!

„Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus“, sagte der Schauspieler im Gespräch mit der Bild. „Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klima-Kleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen.“

„Große Plage“ Til Schweiger wettert gegen Klima-Kleber

Doch genau das sollten Autofahrer eigentlich nicht machen, da sie sonst selbst schnell mit einer Strafe stehen. Doch Schweiger scheint das egal zu sein. Stattdessen wettert der „Manta, Manta“-Start gegen die Klima-Kleber: „Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.“

Til Schweiger ist wahrlich kein Freund der Klima-Kleber. © Henning Kaiser/dpa

Dafür, dass die Klimaaktivisten teilweise sogar bezahlt und in entsprechenden Camps ausgebildet werden, hat Schweiger ebenfalls kein Verständnis: „Die Klima-Kleber sind eine große Plage in diesem Land!“ Ähnlich sieht es auch Tina Ruland, die versucht etwas fürs Klima zu tun: „Aber ich halte es für den völlig falschen Weg, die Bevölkerung so zu behindern – und wichtige Fahrzeuge wie Krankenwagen nicht durchzulassen. Das ist so Scheiße.“

„Manta, Manta“-Fortsetzung soll Lebensgefühl von damals transportieren

„Ich finde, dass sie durch diese Aktion die Bevölkerung nicht auf ihre Seite ziehen, sondern gegen sich aufbringen. Das ist der größte Fehler. Die sollen sich lieber am Bundestag festkleben“, macht die Schauspielerin im Bild-Interview vor der Premiere von „Manta, Manta – Zwoter Teil“ deutlich. Der Streifen läuft seit dem 30. März in den deutschen Kinos.

Im Film spielt Klimaschutz logischerweise keine Rolle. Die Fortsetzung solle nämlich „das Lebensgefühl von damals, als die Welt zumindest scheinbar noch in Ordnung war, transportieren“, wie Schweiger betont. Dafür fuhr der Schauspieler aber zum mit Ruland in einem elektrischen Opel Manta zum Interview.