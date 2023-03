Freche Werbung: Cadillac buhlt an Tesla-Superchargern um Kunden – „Das nennt man Verzweiflung“

Werbeaktion

Tesla hat sich als Elektro-Marke schon lange etabliert – auch durch seine Supercharger. Dort sah Cadillac nun einen guten Ansatzpunkt für eine freche Werbeaktion.

Lange Zeit hatte die Konkurrenz Tesla nahezu kampflos das Terrain der Elektroautos überlassen – doch damit ist schon lange Schluss. Auch viele andere Hersteller buhlen inzwischen mit ihren Stromern um Kunden. Erst kürzlich hatte Tesla die Konkurrenz mit einer kräftigen Preissenkung ordentlich unter Druck gesetzt. Einige Hersteller wie beispielsweise Ford hatten daraufhin ebenfalls die Preise reduziert. Besonders hart umkämpft ist der lukrative chinesische Markt. Dort hat sich der US-Autobauer Cadillac nun zu einer dreisten Werbeaktion entschlossen.

Cadillac umwirbt Kunden an Tesla-Superchargern – „Das nennt man Verzweiflung“

Wie der Twitter-Nutzer Jay in Shanghai auf der Plattform mitteilt, hatte sich das Werbeteam von Cadillac in der Millionenstadt Shanghai offenbar direkt neben einem Tesla-Supercharger platziert. Dort boten die Mitarbeiter des US-Herstellers kostenlose Testfahrten mit dem Elektro-SUV Lyriq an – wie auch Fotos zeigen (weiter unten zu finden). Offenbar ist der Twitter-User nicht nur selbst Besitzer eines Teslas, sondern auch ein echter Fan der Marke. Jay in Shanghai fand die Aktion der Amerikaner offenbar nicht wirklich toll: „Wettbewerb ist toll, aber das ist Teslas Revier“, schreibt er. „Schamlose Kaltakquise von Cadillac.“

https://t.co/LAxGeVugGj — Jay in Shanghai 电动 Jay (@JayinShanghai) March 18, 2023

Cadillac umwirbt Kunden an Tesla-Superchargern – Elon Musk schaltet sich ein

Was Tesla-Chef Elon Musk von der Werbeaktion hält? Er postete nur zwei Tage nach dem Beitrag von Jay in Shanghai ein Meme, das ein Huhn vor einem Kentucky Fried Chicken-Restaurant zeigt. „Frieden war niemals eine Option“, schreibt der 51-Jährige dazu. Ob sich der Tweet wirklich in irgendeiner Weise auf die Reklame von Cadillac bezieht, ist aber nicht klar.

Cadillac umwirbt Kunden an Tesla-Superchargern – „Ich schätze, dort wird viel gelacht“

Inzwischen haben zahlreiche Twitter-Nutzer die Werbeaktion kommentiert. Die meisten finden den Auftritt von Cadillac eher peinlich:

„Das nennt man Verzweiflung.“

„Die Absatzzahlen müssen wirklich schlecht sein.“

„Das ist, wie wenn Lada bei einem Lexus-Treffen auftaucht.“

„Ich schätze, dort wird viel gelacht.“

„Besser kann man Verzweiflung nicht definieren.“

Rubriklistenbild: © MiS/Imago