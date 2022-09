Geld für Tesla-Kunden: 100 US-Dollar bei kurzfristiger Absage von Service-Termin

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Elon Musk will den Service von Tesla deutlich beschleunigen – auch mit einer Art „Strafgebühr“. (Symbolbild) © ANP/Imago

In den USA hat Tesla eine Art „Strafgebühr“ eingeführt, wenn Kunden ihren Service-Termin kurzfristig absagen – das soll nun auch umgekehrt gelten.

Wenn Tesla-Kunden sich positiv über die Marke äußern, dann liegt der Fokus meist auf der verbauten Technik: Die Stromer haben beeindruckende Beschleunigungswerte, zumeist eine ordentliche Reichweite – und auch in einem Sicherheitstest schnitt ein Tesla-Modell kürzlich hervorragend ab. Wenn es aber um Themen wie Verarbeitungsqualität oder Service geht, dann gibt es selten lobende Worte für den Elektroauto-Hersteller. Wenig Begeisterung rief nun auch die Einführung einer Art „Strafgebühr“ hervor – und zwar für Kunden, die ihren Service-Termin weniger als 24 Stunden vor dem Stattfinden absagen.

Jetzt schaltete sich Tesla-Chef Elon Musk (51) persönlich ein, wie 24auto.de berichtet.

Speziell der Service der Marke Tesla steht immer wieder in der Kritik. Doch offensichtlich haben die zahlreichen Negativberichte bei Tesla-Boss Elon Musk ein Umdenken ausgelöst – so kündigte er kürzlich eine deutliche Verbesserung des Tesla-Service an. Dafür aber führte auch er eine Art „Strafgebühr“ ein: 100 US-Dollar (umgerechnet rund 100 Euro, Stand Mitte September 2022) sollen Kunden in den USA zahlen, die ihren Termin weniger als 24 Stunden vor Beginn stornieren. Das stieß auf wenig Gegenliebe bei den Tesla-Besitzern. Musk meldete sich daraufhin auf Twitter und erklärte, das Strafgebührsystem sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Auch Tesla werde umgekehrt Kunden 100 US-Dollar zahlen, wenn das Unternehmen den Werkstatttermin kurzfristig absage.