Vermeintlicher Formfehler: Muss Tesla in Deutschland tausende Fahrzeuge zurückkaufen?

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein vermeintlicher Formfehler könnte laut einem Anwalt dazu führen, dass Tesla in Deutschland viele Autos zurückkaufen muss. (Symbolbild) © Christian Thiel/Imago

Ein vermeintlicher Formfehler in der Widerrufsbelehrung von Tesla könnte dazu führen, dass der Hersteller in Deutschland tausende Autos zurückkaufen muss – das behauptet ein Düsseldorfer Rechtsanwalt.

Wenn der Hersteller Tesla in die Schlagzeilen gerät, dann zumeist nicht aufgrund von etwas Positivem. Vor allem der hochumstrittene Autopilot beschert dem US-Autobauer immer wieder Ärger. Und auch der Wegfall der Radarsensoren und wenig später auch der Ultraschallsensoren sorgte bei den Kunden nicht unbedingt für Begeisterung – inzwischen hat Tesla zumindest eine Rückkehr der Radarsensoren angekündigt. Viele deutsche Kunden könnten ihren Tesla nun vom Unternehmen womöglich zurückkaufen lassen – das behauptet zumindest ein Anwalt, wie 24auto.de berichtet.

Geht es um juristische Klauseln, kann es häufig auf minimale Details ankommen. Und genau so einen kleinen – aber wichtigen –Fehler will der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Matthias Böse in der Widerrufsbelehrung von Tesla gefunden haben. Aufgrund eines Formfehlers sei diese „vermutlich rechtswidrig“, sagt der Anwalt gegenüber 24auto.de von IPPEN.MEDIA. Normalerweise gilt das Widerrufsrecht 14 Tage – aufgrund des vermeintlichen Fehlers verlängere sich die Frist jedoch auf ein Jahr und 14 Tage. Wie der Anwalt erklärt, habe Tesla bis vor kurzem in der Widerrufsbelehrung keine Telefonnummer angeben – doch genau das sei aus seiner Sicht verpflichtend.