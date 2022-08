Tesla: Model 3 Long Range nicht mehr bestellbar

Bis 2023

+ © Tesla Das Model 3 Long Range ist in den USA so beliebt, das es bis 2023 vergriffen ist. © Tesla

Tesla nimmt für das Model 3 Long Range derzeit keine neuen Bestellungen auf. Erst 2023 soll das Elektroauto wieder verfügbar sein.

Wer sich aktuell ein Neuwagen zulegen will, der braucht starke Nerven. Oftmals dauert es eine Ewigkeit, bis das Auto vor der Türe steht. Bei Elektroautos sieht es nicht besser aus, so ist Volkswagen für 2022 ausverkauft und auch der von Matthias Malmedie getestete Kia EV6 GT ist bis Mitte 2023 nicht mehr zu bekommen. Tesla nimmt für das Model 3 Long Range ebenfalls erstmal keine Bestellungen auf.

24auto.de weiß, warum das Tesla Model 3 in den USA und Kanada derzeit nicht in allen Versionen bestellbar ist.

Allerdings gilt der Bestellstopp, den Tesla-Boss Elon Musk (51) unlängst schon angedroht hatte, erst mal nur in den USA und Kanada. In Deutschland sind nach wie vor alle Versionen des Model 3 bestellbar. Eine Auslieferung des Elektroautos soll jedoch erst zwischen Januar und März 2023 erfolgen.