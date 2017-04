Arme Mitarbeiter! Das ist momentan das größte Problem von Tesla

Tesla-Chef Elon Musk scheint ein kleines Detail in seiner Unternehmensführung zu vergessen.

Seine Elektro-Autos sind in aller Munde: Elon Musk führt den Tesla-Konzern scheinbar unaufhaltsam zum Erfolg. Doch ein pikantes Detail scheint er zu vergessen.

Viele sehen in Elektro-Autos die Zukunft. Und an der Speerspitze der neuen Technologie befindet sich der US-Autobauer Tesla. Und auch die Käufer springen auf den Trend auf: Der neue Tesla Model 3 wurde bisher mehr als 400.000 Mal vorbestellt. Wenn es nach Konzernchef und Technologie-Riese Elon Musk geht, könnte es wahrscheinlich ruhig so weitergehen.

Doch ein Foto zeigt auch eine pikante Schwachstelle des ansonsten so fortschrittlichen Vorzeigekonzerns: die Mitarbeiterparkplätze.

Heikles Problem: Zu wenig Mitarbeiterparkplätze bei Tesla

Um auf die katastrophalen Bedingungen auf dem Parkplatz der Firma im kalifornischen Palo Alto aufmerksam zu machen, wurde sogar ein eigener Instagram-Account namens "teslaparkinglot" eingerichtet, der bereits wieder gelöscht wurde. Zu sehen waren eng aneinander gedrängte und zugeparkte Pkw, teils auch mit Kratzspuren an der Seite.

Dieses Foto zeigt die kritische Situation auf dem Mitarbeiterparkplatz von Tesla:

Instagram account parodies parking lot woes plaguing Tesla’s Bay Area offices. https://t.co/86nUZTIIPs [Via@ teslaparkinglot] pic.twitter.com/TVUD1c35K1 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 14. April 2017

Wie das Wall Street Journal berichtet, müssen die Mitarbeiter oft mehrere Stunden vor Arbeitsbeginn vor Ort sein, um überhaupt noch einen Parkplatz zu ergattern.

Vielleicht sollte Elon Musk auch an die gegenwärtige Situation seiner Mitarbeiter denken, bevor er Autos für die Zukunft bauen lässt.

