„Eindeutig negativ“: Elon Musk schadet laut Umfrage dem Image von Tesla

Von: Sebastian Oppenheimer

Nicht erst seit dem Kauf von Twitter spaltet Elon Musk die Meinungen. Laut einer Umfrage färbt sein Verhalten offenbar auf negativ auf Tesla ab.

Tesla-Chef Elon Musk (51) spaltet die Meinungen wie kaum ein anderer Top-Manager. Zuletzt sorgte sein Kauf des Kurznachrichtendienstes Twitter für Schlagzeilen. Speziell im Umgang mit Mitarbeitern gilt der 51-Jährige als wenig zimperlich.

Elon Musks polarisierendes Verhalten färbt sich laut einer Umfrage negativ auf Tesla ab, wie 24auto.de berichtet.

Dabei ist der Autohersteller ohnehin schon viel in der Kritik – in erster Linie wegen des hochumstrittenen „Autopilot“-Systems. In einer Umfrage des Magazins „Der Spiegel“ erklärten 47 Prozent der Befragten, der Milliardär beeinflusse ihre Meinung zu der Fahrzeugmarke „eindeutig negativ“. Weitere 16 Prozent reagieren „eher negativ“, lediglich 9 Prozent fühlen sich „eher positiv“ oder „positiv“ angesprochen. Musk hatte zuletzt in den USA öffentlich Rechtsaußen-Positionen bezogen, unter anderem in Bezug auf die Corona-Pandemie und geschlechtliche Identitäten.