Tempolimit-Studie: Wissenschaftler bezweifeln Ergebnisse des Umweltbundesamts

Von: Sebastian Oppenheimer

Über die Frage, wie viel CO₂ ein generelles Tempolimit von 120 km/h einspart, wird aktuell gestritten. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Eine Studie des Umweltbundesamts über gewaltige CO₂-Einsparungen durch ein Tempolimit schlug vor kurzem große Wellen. Zwei Wissenschaftler bezweifeln nun die Ergebnisse.

Für die meisten Touristen ist es ein absolutes Kuriosum, für uns Deutsche völlig normal: Die Rede ist von der Tatsache, dass man auf deutschen Autobahnen so schnell fahren darf, wie man will. Das gilt natürlich eingeschränkt: Denn auf vielen Abschnitten gibt es schon heute Geschwindigkeitsbegrenzungen. Dennoch kochen bei der Diskussion um ein generelles Tempolimit in Deutschland schnell die Emotionen hoch. Erst kürzlich schlug eine Studie des Umweltbundesamtes (UBA) große Wellen: Laut dem Bericht wäre die Entlastung für das Klima durch ein allgemeines Tempolimit deutlich höher als bislang angenommen. Doch nun gibt es Gegenwind: Zwei Verkehrsökonomen äußern Zweifel an den Ergebnissen der UBA-Studie, wie 24auto.de berichtet.

Laut bild.de haben die Forscher Alexander Eisenkopf (Zeppelin Universität Friedrichshafen) und Andreas Knorr (Universität Speyer) im Auftrag der FDP die Studie untersucht – und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis: Denn während das UBA bei einem Tempolimit von 120 km/h auf eine jährliche Einsparung von bis zu 6,7 Millionen Tonnen CO₂ kommt, sei laut den beiden Wissenschaftlern maximal eine Verminderung um 1,1 Millionen zu erwarten. Dem Bericht zufolge gehe das UBA von unrealistischen Annahmen aus und verwende zudem veraltete und fehlerhafte Datensätze.