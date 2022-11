Taxi: Rotes Lämpchen im Schild weisen auf Gefahr hin

Von: Simon Mones

Wenn das Taxi-Schild leuchtet, ist es frei. Sind jedoch rote Lampen an, hat der Fahrer den stillen Alarm aktiviert: Ein Fall für die Polizei.

Taxis sind auf deutschen Straßen allgegenwärtig. Besonders beliebt ist dabei die Mercedes-Benz E-Klasse, die künftig aber nicht mehr in der entsprechenden Ausführung angeboten wird. Erkennbar sind die Taxis in der Regel an ihrem elfenbeinweißen Farbton und dem gelben Licht auf dem Dach. Leuchtet das Schild, ist das Taxi frei. Ist die Lampe jedoch aus, wird ein Fahrgast befördert. Doch es gibt noch weitere Lichter.

Diese befinden sich ebenfalls im Taxi-Schild, sind aber nur im Ausnahmefall im Einsatz. Dabei handelt es sich rote Leuchten, die als stiller Alarm dienen. Leuchten diese, befindet sich der Taxifahrer in Schwierigkeiten. Er kann die Lampen im Fahrzeug unauffällig aktivieren, ohne dass der Fahrgast davon etwas mitbekommt. Wer ein Taxi mit dem roten Licht sieht, sollte in jedem Fall die Polizei verständigen.

Leuchtet das Taxi-Schild rot, ist der Fahrer in Gefahr. © Eibner/Imago

Taxi: Rote Lämpchen im Schild weißt auf Gefahr hin

Doch wann kommt der stille Alarm zum Einsatz? Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Taxifahrer von einem Fahrgast angegriffen wird. Um den Angreifer nicht zusätzlich provozieren und eine zusätzliche Eskalation zu verhindern, ist der Alarm nur von außen zu erkennen. Bei älteren Modellen blinkt beim stillen Alarm das gesamte Taxi-Schild.

Das mag zwar für Passanten besser sichtbar sein, birgt aber auch die Gefahr, dass der Angreifer die Reflexion in einem Fenster sieht. Bei den kleinen roten LEDs ist diese Gefahr deutlich geringer. Pflicht ist der stille Alarm in Taxen jedoch nicht, auch wenn vom Deutschen Taxiverband seit vielen Jahren empfohlen wird, die Fahrzeuge damit auszurüsten.

Taxi: Alarm verständigt automatisch Zentrale

Anders verhält es sich derweil mit dem sogenannten lauten Alarm. Dieser ist in jedem Taxi Pflicht. Wird dieser aktiviert, hupt das Taxi in Intervallen und auch die Scheinwerfer und hinteren Blinker leuchten auf. Wie der stille Alarm wird dieser vom Fahrer ausgelöst.

Ausschalten lässt er sich nur über einen im Koffer- oder Motorraum versteckten Schalter. Sowohl beim stillen als auch beim lauten Alarm wird zudem automatisch die Taxizentrale informiert, wenn der Fahrer den Knopf drückt.