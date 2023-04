Tavascan wird zum zweiten E-Auto von Cupra

In Wartestellung: Cupra hat den Tavascan enthüllt und den Serienstart für 2024 angekündigt. © Cupra/dpa-tmn

Vier Jahre nach der IAA-Studie kommt bei Cupra der Serien-Tavascan in Sicht: 2024 soll es so weit sein. Dann könnte das SUV-Coupé nicht nur die Konkurrenz außerhalb des VW-Konzerns herausfordern.

Berlin - Der Seat-Ableger Cupra bekommt ein zweites reines Elektroauto: Das trägt den Namen Tavascan und wurde jetzt am Rande des Formel-E-Rennens in Berlin enthüllt. Es ist inspiriert von der gleichnamigen IAA-Studie aus dem Jahr 2019 und soll laut Hersteller im Sommer 2024 in den Handel kommen. Preise nannte Cupra noch nicht.

Der Tavascan spielt mit einer Länge von 4,64 Metern in der gehobenen Kompaktklasse und gibt seinen Einstand als elegantes SUV-Coupé. Das Design ist außen wie innen eigenständig, aber die Technik stammt aus dem VW-Konzern und nutzt deshalb vertraute Komponenten.

Bis zu rund 550 Kilometer mit einer Akkuladung weit

Das gilt vom 77 kWh großen Akku für bis zu 549 Kilometer Reichweite über den 15 Zoll großen Bildschirm an der Mittelkonsole bis hin zu den beiden Motorvarianten. So wird es den Cupra zunächst geben als Hecktriebler mit einer E-Maschine und 210 kW/286 PS oder als Allradler mit zwei Motoren und 250 kW/340 PS Systemleistung.

Mit der Kombination aus Design und der Alltagstauglichkeit durch fünf Sitze und 540 Liter Kofferraum mag der Tavascan nicht nur Konkurrenten wie Renault Mégane E-Tech oder Nissan Ariya herausfordern, sondern auch Konzern-Verwandte wie VW ID.5 oder Skoda Enyaq. dpa