Benzin und Diesel vertauscht: Fehler einer Tankstelle führt zu teurem Motorschaden

Von: Sebastian Oppenheimer

Weil sie Diesel statt Benzin tankte, erlitt der Ford Ka einer 52-Jährigen einen teuren Motorschaden. Allerdings traf die Frau gar keine Schuld.

Im Grunde weiß jeder Autofahrer genau, was in seinen Tank gehört, trotzdem landet gelegentlich der falsche Sprit im Tank – und das kann ziemlich teure Folgen haben. So betankte vor einiger Zeit der Besitzer eines millionenteuren McLaren F1 GTR seinen Supersportwagen mit Diesel – die Folge: Der Bolide verweigerte kurz darauf seinen Dienst. Die Reparatur des nur 28 Mal gebauten Renners durfte nicht billig gewesen sein, der Besitzer bezeichnete den Fail auch als „größten Fehler seines Lebens“. Nun hat eine Frau in Hamburg ihren Ford mit Diesel statt Benzin betankt, ein teurer Schaden war die Folge. Doch in diesem Fall war es gar nicht ihre Schuld.

Benzin und Diesel vertauscht: Fehler einer Tankstelle führt zu teurem Motorschaden

Wie Bild berichtet, hatte die 52-Jährige ihren Ford Ka an einer Shell-Tankstelle betankt – vermeintlich mit Super. Doch: Es floss Diesel statt Benzin in den Tank, denn bei der Belieferung der Tankstelle war es zu einem Fehler gekommen. Im Super-Tank befand sich Diesel – und umgekehrt. Die Fehlbetankung blieb nicht ohne Folgen: Der inzwischen nicht mehr gebaute Ford Ka der Frau erlitt einen Motorschaden.

Tankstelle vertauscht Benzin und Diesel: Schaden in Höhe von mehr als 4.600 Euro

Die Reparaturkosten: Mehr als 4.600 Euro. Die Rechnung reichte die Geschädigte beim Versicherer von Shell ein – allerdings war das Geld nach mehr als sechs Wochen immer noch nicht da. Auf Bild-Nachfrage erklärte eine Sprecherin des Ölkonzerns: „Aufgrund eines Fehlers in der Buchhaltung hat sich die Auszahlung in Einzelfällen verzögert. Dies bedauern wir zutiefst und bitten die Betroffenen um Entschuldigung.“ Die Ford-Besitzerin soll ihr Geld nun schnell erhalten.

Fehlbetankung mit Diesel: Im Normalfall sollte es nicht passieren

Eigentlich sollte eine Fehlbetankung mit Diesel nicht passieren: Denn die Diesel-Zapfpistolen haben einen größeren Durchmesser und passen normalerweise nicht in die Tanköffnung von Autos mit Ottomotor. Trotzdem kommt es immer wieder vor, wie der Fall der Ford-Ka-Besitzerin zeigt. Auch bei der Betankung mittels eines Kanisters beispielsweise, kann ein solches Missgeschick passieren. Wenn einem die Fehlbetankung auffällt, sollte man den Motor keinesfalls starten. Je nach getankter Menge muss der Tank eventuell abgepumpt werden – sonst drohen teure Schäden.