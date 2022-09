Tank-Fail geht auf TikTok viral: „Wir haben ein Riesen-Problem“

Rachel Rice und ihre Mutter sind nach dem Tanken losgefahren und haben den Zapfhahn gleich mitgenommen. © TikTok (raykrice)

Beim Tanken kann so einiges schiefgehen. Das hat auch Rachel Rice erfahren. Die US-Amerikanerin hat kürzlich einen Zapfhahn meilenweit mitgenommen.

An der Tankstelle kann so einiges schiefgehen. Angefangen dabei, dass man den falschen Kraftstoff ins Auto füllt, wie es einem McLaren-Fahrer passiert ist. Kein Wunder also, dass immer wieder Videos von Tank-Fails viral gehen, so auch der Clip der TikTokerin Raykrice.

Die US-Amerikanerin und ihre Mutter scheitern jedoch nicht an der Kraftstoffwahl oder versuchen zu wenden, um mit der richtigen Seite an der Zapfsäule zu stehen. Nein, das Duo fährt tatsächlich los, obwohl der Zapfhahn noch im Tank steckt. Im Video, das Raykrice – die auf den Namen Rachel Rice hört – auf TikTok veröffentlicht hat, sieht man jedoch nur das Endergebnis.