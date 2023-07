„Da passt doch ein Lkw durch“: Netz lacht über Ausraster einer SUV-Fahrerin

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein Video erheitert aktuell die Instagram-Nutzer: Eine Range-Rover-Fahrerin rastet aus, weil sie sicher ist, dass sie nicht an einem Umzugswagen vorbeikommt. Es entspinnt sich ein kurioser Streit.

Die meisten Autofahrer dürften es schon einmal erlebt haben: Ein Fahrzeug blockiert die Fahrbahn, man kommt einfach nicht vorbei. Klar ist das ärgerlich – dennoch muss man auch in so einem Fall die Nerven behalten. Einem SUV-Fahrer gelang das kürzlich nicht: Er hatte es offenbar eilig und überholte einen Müllwagen einfach über den Gehweg – dabei fuhr er einen Müllwerker an. Manchmal ist einfach Augenmaß gefragt – eine Fähigkeit, die einer Autofahrerin in New York ganz offensichtlich fehlt: Sie rastet aus, weil sie überzeugt ist, an einem Umzugswagen nicht vorbeizukommen. Eine kuriose Szene entsteht.

Lücke neben Umzugswagen: Passt da ein Range Rover durch?

Ein Video auf Instagram (weiter unten zu finden) geht aktuell auf mehreren Kanälen viral. Der Clip zeigt eine Szene aus New York, gefilmt vermutlich aus einem Fenster. Zu sehen ist ein Umzugswagen und ein Range Rover – und eine Frau, die sichtlich aufgeregt mit den Möbelpackern diskutiert. Das Problem: Die SUV-Fahrerin ist ganz offenbar fest davon überzeugt, dass sie mit ihrem Luxus-SUV nicht an dem Möbelwagen vorbeikommt. Doch selbst aus der etwas ungünstigen Film-Perspektive sieht es so aus, als ob der Range Rover relativ problemlos passieren können sollte.

Range-Rover-Fahrerin rastet aus: „Ich habe nichts getan, um das verdient zu haben!“

„Ich parke den Truck nicht mehr um“, sagt der Mann, der zur Umzugsfirma zu gehören scheint. „Sie haben genug Platz.“ Die SUV-Lenkerin solle einfach geradeaus durchfahren. Die Frau setzt sich wieder in ihr Fahrzeug, fährt aber nicht los. Der Mann geht zu ihrem Fenster, redet ruhig auf sie ein. Plötzlich taucht noch eine andere Frau auf, die die SUV-Fahrerin wild anschreit: „Bewegen Sie Ihr sch.... Auto. Sie halten die Welt auf!“ Kurz darauf fährt die Range-Rover-Fahrerin dann doch los, zieht aber stark nach rechts. „Das ist zu weit“, sagt der Mann. Die Frau bleibt mit dem Wagen erneut stehen und rastet aus – ihre Stimme überschlägt sich: „Ich habe nichts getan, um das verdient zu haben!“

„Da passt doch ein Lkw durch“: Netz kommentiert Ausraster einer SUV-Fahrerin ironisch

Der Mann bleibt ruhig: „Einfach gerade aus.“ Nachdem die Frau die Anweisung befolgt, klappt es schließlich auch, sie kommt an dem Umzugswagen vorbei. Kaum ist sie durch, braust sie mit ihrem SUV davon – allerdings nicht ohne vorher noch einmal den Umzugshelfer durch das Wagenfenster ordentlich anzubrüllen. Wer seine Nerven nicht im Zaum hat, sollte allerdings aufpassen: In Deutschland können Beleidigungen im Straßenverkehr ziemlich teuer werden.

Die Passier-Aktion in New York City wird auf Instagram jedenfalls zumeist ironisch kommentiert. Hier einige Beispiele:

„Hilfe, Polizei! Ich kann mein Riesen-SUV nicht fahren.“

„Ihr armer Ehemann. Lauf, mein Freund.“

„Wenn du nicht weißt, wie man in New York City Auto fährt, lass es.“

„Da passt doch ein Lkw durch.“

„Schönes Auto. Lern einfach, es zu fahren.“

„Ich liebe diese Show.“