Von: Marcus Efler

Weniger Kilometer im Auto, dafür mehr per Bahn: Eine Prognose im Auftrag des Verkehrsministeriums sieht eine nachlassende Nutzung des Pkw voraus.

Autofahren ist derzeit nicht unbedingt ein reines Vergnügen: Hohe Spritpreise, teure Neu- und Gebrauchtwagen, Blockaden durch Klima-Aktivisten belasten die individuelle Mobilität per Pkw.

Möglicherweise überlegt sich mancher Reisende, vom Fahrzeug auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen. So könnte eventuell ein Tempolimit den einen oder anderen dazu animieren, statt der Autobahn den ICE zu nutzen. Eine Studie, die das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hat, scheint diese Vermutung nun zu bestätigen.

Die Untersuchung der Beratungsfirma Intraplan geht davon aus, dass der Autoverkehr bis zum Jahr 2026 spürbar zurückgeht, wie der Spiegel berichtet. Die „gleitende Mittelfristprognose für den Güter- und Personenverkehr“, so der sperrige offizielle Titel, geht dann von circa 50,6 Milliarden Kilometern aus, die Deutsche in dem Jahr insgesamt per Auto zurücklegen. Im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, 2019, waren es noch über 52,3 Milliarden Kilometer: Das wäre ein Rückgang von 3,3 Prozent. Tatsächlich könnte sich heute sogar schon jeder zweite Europäer einen Autoverzicht vorstellen, und 53 Prozent aller Deutschen wollen schon in diesem Jahr weniger im Pkw fahren.

Das Verkehrsaufkommen mit Fern- und Nah-Zügen würde um rund 3,9 Prozent zunehmen, der Gütertransport auf der Schiene gar um beeindruckende 12,3 Prozent. Allerdings möchte die Bundesregierung die Bahn-Nutzung bis 2030 sogar verdoppeln. Relativ unverändert bliebe nach der Prognose die Zahl der Reisenden, die das Flugzeug benutzen.