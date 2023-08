Laut Studie: Autofahrer wollen „solange wie möglich“ am Verbrenner festhalten

Autofahrer sind laut einer Studie noch nicht wirklich bereit, auf ein E-Auto umzusteigen. Über 70 Prozent der Befragten wollen am Verbrenner festhalten.

Stuttgart/Berlin - Mit dem Fokus auf die E-Mobilität aufseiten der Autoindustrie, aber auch vonseiten der Politik, ist eigentlich ein Paradigmenwechsel angesetzt. Die Bundesregierung will bis 2030 mindestens 15 Millionen E-Autos auf den Straßen haben, aktuell stockt die Transformation jedoch. Ökonom Hans-Werner Sinn kritisierte beispielsweise, dass „E-Autos nicht die Lösung“ seien. Dennoch gibt es bereits einige Autofahrer, die von einem Verbrenner auf ein elektrisches Modell umgestiegen sind. Ein Mercedes-Fahrer wechselte beispielsweise auf ein China-E-Auto, da er „nie wieder für Benzin zahlen“ wollte und ein E-Auto-Fahrer war sogar richtig empört von der „Energieverschwendung“, als er notgedrungen wieder Verbrenner fahren musste.

Wie eine exklusive Umfrage des Berliner Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag der Automobilwoche ergab, ist allerdings nur ein sehr geringer Teil der Autofahrer aktuell bereit, von einem Benziner oder Diesel auf ein Modell mit alternativem Antrieb umzusteigen. Stattdessen will eine deutliche Mehrheit der Befragten noch so lange wie möglich am Verbrenner festhalten. Ein Tesla-Fahrer stieg beispielsweise auch nach sechs Monaten wieder auf einen Verbrenner um, da ihm der Fahrspaß fehlte. Um mehr Autofahrer von einem Umstieg zu überzeugen, müssen Industrie und Politik weiter nachsteuern, wie die Studie ebenfalls herausfand.

Umfrage zur Umstiegsbereitschaft: Über 70 Prozent wollen am Verbrenner festhalten

Mit Mercedes-Benz, BMW und dem VW-Konzern setzen die großen deutschen Autokonzerne ihren Fokus klar auf die Produktion von E-Autos. Alle drei halten sich aber auch Optionen für den Verbrenner offen und erste Hersteller sind angesichts der sinkenden Nachfrage sogar bereits zurückgerudert. Stellantis will das erste Elektro-Modell von Jeep nun auch als Verbrenner auf den Markt bringen. An der Umfrage von Civey und der Automobilwoche nahmen in der zweiten Juli-Woche insgesamt 2.700 Fahrer von Benzin- und Dieselmodellen teil, denen im ersten Schritt allesamt dieselbe Frage gestellt wurde: „Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu: ‚Ich habe vor, solange wie möglich mit einem Verbrennungsmotor zu fahren‘.“

Name Civey GmbH Gründung 2015 Hauptsitz Berlin, Deutschland Leitung Gerrit Richter, Janina Mütze Branche Markt- und Meinungsforschung Mitarbeiter rund 60

Das Ergebnis der Umfrage ist mehr als eindeutig, da ganze 73 Prozent der Befragten der Aussage zugestimmt haben und demnach „solange wie möglich“ noch Verbrennungsmotor fahren wollen. Zwölf Prozent der Befragten lehnen die Aussage dagegen ab und sind demnach bereit, auf ein E-Auto zu wechseln und weitere sieben Prozent tendieren zumindest dazu. Zudem haben sich acht Prozent der Befragten nicht für eine Seite entscheiden können. Natürlich kann die Befragung von 2.700 Autofahrern nicht die Stimmung der Gesamtheit abdecken, zeigt sehr wohl aber eine deutliche Tendenz.

Anreize für den Umstieg auf E-Autos: Großteil lässt sich offenbar durch nichts beeinflussen

Um mehr Autofahrer von einem Umstieg auf ein elektrisches Modell zu überzeugen, muss die E-Auto-Industrie noch einige Hürden überwinden. Im zweiten Schritt der Studie haben Civey und die Automobilwoche 1.000 Teilnehmer gefragt, die sich aktuell einen Verbrenner anschaffen wollen, welche Weichen gestellt werden müssten, damit sie sich stattdessen für ein elektrisches Modell entscheiden. Das ernüchternde Ergebnis ist, dass 61 Prozent entweder durch nichts zu überzeugen sind, oder sich nicht sicher sind, was als Anreiz ausreichen würde. Dennoch gibt es einige grundlegende Punkte, die laut den Studienergebnissen mehr Menschen vom Umstieg überzeugen würden.

Anreiz Prozentzahl Höhere staatliche Förderung 9 Prozent Rabatte der Hersteller 5 Prozent Angebot an kleineren Modellen 6 Prozent Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis 24 Prozent Bessere Ladeinfrastruktur 21 Prozent Technische Neuerungen 12 Prozent Andere Gründe 6 Prozent Nichts/Weiß nicht 61 Prozent

Dazu zählt in erster Linie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, was 24 Prozent der Befragten anführten. Der ADAC hatte die Hersteller bereits kritisiert, weil die E-Autos immer größer und teurer werden. Tatsächlich setzen die meisten Hersteller bei den elektrischen Modellen auf große SUV und Limousinen, während es kleinere Fahrzeuge zunehmend schwerer haben. Der zweite wichtige Punkt, den die Teilnehmer anführten, ist ein besserer Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das Netz an Ladesäulen wird in Deutschland zwar immer weiter ausgebaut, ist aber noch weit entfernt von der Größe des Tankstellennetzes. Ein Energie-Verband hatte den angeblichen Ladesäulen-Mangel für E-Autos aber als „völlig falsches Bild“ bezeichnet.