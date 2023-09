„Bis zu 50 Stundenkilometer“ – Polizei erhöht Kontrollen wegen getunter E-Bikes

Von: Ulrike Hanninger

Wie die Polizei berichtet, sind immer mehr getunte E-Bikes im Straßenverkehr unterwegs. Kann man die Modifizierung nachweisen, drohen hohe Strafen.

Ob ein „rasender Schleicher“ in Mecklenburg-Vorpommern oder ein Tuning-Rasenmäher in Nordrhein-Westfalen: Tunen und modifizieren lässt sich so einiges. Getunte E-Bikes und Pedelecs fahren nicht selten doppelt so schnell, als es die für motorisierte Fahrräder vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Eine Tatsache, der sich auch die Polizei bewusst ist. Ein YouTube-Video beweist nun, dass das Tuning durchaus nachweisbar ist und Strafen nach sich zieht.

YouTube-Video zeigt, dass Tunen bei E-Bikes nachweisbar ist

Wie aus dem Video von BR24 hervorgeht, hat die Polizei extra für E-Bikes und Pedelecs eine Kontrollstelle auf dem Schlossplatz in Coburg eingerichtet. Dort überprüfen die Beamten nicht nur, ob die Fahrräder verkehrssicher sind, sondern auch, ob technische Veränderungen daran vorgenommen wurden. Nötig sei dies, weil die Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in diesem Zusammenhang zunähmen.

Einem Sachverständigen zufolge wurde das gezeigte beschlagnahmte E-Bike derart getunt, dass es eine Geschwindigkeit von „bis zu 50 Stundenkilometern“ erreiche. Aus dem „Damenfahrrad“ sei so „ein Moped ohne Zulassung für den Straßenverkehr“ geworden.

Modifizierte E-Bikes brauchen zur Zulassung nämlich eine Einzelabnahme durch den TÜV, zu dem man auch sein Auto regelmäßig zur Hauptuntersuchung bringen muss, und DEKRA. Es müsse eine spezielle Fahrerlaubnis eingeholt und eine entsprechende Versicherung abgeschlossen werden. Auch Steuern müssten eventuell dafür gezahlt werden. Andernfalls drohen bei getunten E-Bikes saftige Geldstrafen. Und auch die Kosten für den Gutachter müssten vom Besitzer bezahlt werden. Im Video heißt es, dass hier Summen bis zu 1.000 Euro fällig werden können.

Welche Strafen drohen bei getunten E-Bikes?

Wie bussgeldkatalog.org deutlich macht, ist das Tunen von E-Bikes beziehungsweise Pedelecs illegal und somit strafbar. Geschwindigkeiten von mehr als 25 Kilometern pro Stunde seien nicht erlaubt. Die Modifizierung sei auf den ersten Blick zwar meist nicht zu erkennen, Fachleute und Gutachter könnten sie aber durchaus nachweisen. Hinweise gäben unter anderem auffällige Verschleißerscheinungen am Fahrrad oder, wie im Video erwähnt, ein Start ohne Tritt in die Pedale. Folgen Strafen seien laut Bußgeldkatalog möglich:

Fahren ohne Betriebserlaubnis 70 Euro und 1 Punkt in Flensburg Fahren ohne Versicherungsschutz Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr Fahren ohne Fahrerlaubnis Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr

Die Kommentare bei YouTube sind gemischt

Die Kommentare der Community sind teils scherzhaft und gehen auf Kosten der Polizisten, teils aber auch ernst. Manche der User scheinen sich gut mit dem Thema auszukennen, während andere die Reaktion der Polizei als übertrieben und unangebracht empfinden. Wieder andere unterstützen die Kontrollen von E-Bikes.

„Ich bin so froh, dass unsere Polizei endlich mal die wichtigen Dinge im Leben angeht!“ 😂😂😂😂😂

„Wenn ein E-Bike bei Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt, dann braucht es eine Versicherung und Kennzeichen. Wenn ich mit meinem Rennrad 50 km/h fahre, dann brauche ich beides nicht.“

„Das Fahrrad hat mittlerweile die Form eines Motorrades. Der Kracher.” 😂

„Genau richtig, was die da machen. Bei Fahrrädern wird die Geschwindigkeit immer schwerer einzuschätzen.“