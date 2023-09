Corvette muss in Werkstatt: Mechaniker nutzen sie für Spritztour

Von: Simon Mones

Wegen einer Fehlzündung musste eine Corvette C7 zum Händler. Dessen Mitarbeiter nutzen die Gelegenheit für eine Spritztour. Und das nicht nur einmal.

Wer sein Auto in die Werkstatt bringt, geht davon aus, dass es dort auch pfleglich behandelt wird. Mit Spritztouren während der Testfahrt rechnen Kunden eher weniger. Und doch kommt es immer wieder vor, dass das Eigentum in der Werkstatt nicht so behandelt wird, wie man es gerne hätte. Das jüngste Beispiel dafür ist eine Corvette Z06 (Baureihe C7), die von den Mechanikern „ausgeliehen“ wurde.

Spritztour mit Kunden-Corvette: Dashcam verrät Mechaniker

Auf seinem YouTube-Kanal NyteFall‘s Cars and Stuff berichtet der Besitzer von dem Werkstattbesuch, der von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Eigentlich sollte nur eine Fehlzündung repariert werden, doch es kam mehrfach zu Verzögerungen und auch eine Sonnenbrille soll gestohlen worden sein.

Für einen kurzen Moment hat der Mechaniker die Kontrolle über die Corvette des Kunden verloren. © YouTube (NyteFall‘s Cars and Stuff)

Mit einer kurzen Unterbrechung verbrachte die Corvette zwei Wochen bei einem Chevrolet-Händler in Burlington (North Carolina=. Von den Spritztouren mit seinem Sportwagen erfuhr der Mann erst, als er sich im Nachgang die Aufnahmen seiner Dashcam anguckte.

Mechaniker machen Spritztour mit Corvette: „Ich muss sicherstellen, dass es wirklich gut für den Kunden ist.“

Statt wie erhofft den Sonnenbrillen-Dieb zu entlarven, sah er, wie zwei Mitarbeiter der Werkstatt mit der Corvette durch die Gegend fuhren. Der eine Mitarbeiter drehte im dritten Gang richtig auf und gab in einer 45-Meilen-Zone ordentlich Gas. Dabei verlor er fast die Kontrolle über das Auto und rutschte beinahe auf die Gegenfahrbahn. Man könnte zur Verteidigung des Mannes anbringen, dass er den Sportwagen nach der Reparatur testen wollte. Allerdings hatte er vorher eine Freundin abgeholt und nahm diese mit auf die Spritztour mit der Corvette.

Und auch der zweite Angestellte ging nicht besonders pfleglich mit dem Sportwagen des Kunden um. Als er die Dashcam entdeckte, versuchte er das ganze als Probefahrt darzustellen und sagte. „Das ist gut!“ Anschließend betont der Mann: „Ich muss sicherstellen, dass es wirklich gut für den Kunden ist.“

Werkstatt erstattet Kosten für Reparatur

Immerhin, die Werkstatt erstattete alle Kosten, als der Besitzer sich über die Spritztouren beschwerte. Aber „das macht den potenziellen Schaden, den sie an meinem Auto angerichtet haben oder hätten anrichten können, nicht wieder wett“. Und auch das restliche Vertrauen in den Händler sei restlos erschüttert worden. Viele YouTube-Nutzer sehen das ähnlich:

„Ich wäre auch wütend!“

„Ich werde nicht lügen, ich war wütend, du hast das Video verdammt witzig gemacht, aber ich würde eine neue Z06 in meiner Einfahrt haben und ich würde das Autohaus schließen, wenn ich könnte.“

„Wie dem auch sei, ich hoffe, dass diese arme Witzfigur eines amerikanischen Arbeiters für den Rest seines Lebens nicht mehr in einem Autohaus arbeiten wird.“

Ganz alleine ist der Mann aber nicht. Eine Frau aus Erftstadt bekam etwa ein Strafzettel, weil ihr Auto geblitzt wurde. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt sollte das Fahrzeug eigentlich in der Werkstatt sein. In einem anderen Fall nutzte ein Mechaniker das Auto des Kunden, um zu McDonalds zufahren.