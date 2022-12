Spritpreise an Weihnachten: Autofahrer sollten vor oder nach den Feiertagen tanken

Von: Simon Mones

Weihnachten rückt immer näher. Einen Besuch an der Tankstelle sollten sich Autofahrer über die Festtage wegen der hohen Spritpreise aber sparen und besser vorher oder mit einigen Tagen Abstand tanken.

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und damit auch die Weihnachtsfeiertage. Für die allermeisten Deutschen steht dann auch ein Besuch bei der Familie an. Im Vorfeld stellt sich dabei jedoch nicht nur die Frage nach den passenden Geschenken für die Liebsten, sondern auch, wann man das Auto am besten volltankt.

Bekanntermaßen steigen die Spritpreise pünktlich zu den Feiertagen immer an. Entsprechend ist es also keine gute Idee, am Heiligen Abend oder den Feiertagen die Tankstelle aufzusuchen. Geschenke gibt es nämlich nur unter dem Weihnachtsbaum und nicht an der Zapfsäule.

Den Besuch an der Tankstellen sollten Autofahrer an Weinachten vermeiden. © agefotostock/Imago

„Mein Tipp ist, an Weihnachten bestenfalls gar nicht zu tanken, sondern deutlich vorher und dann wieder gegen Ende der Feiertage“, sagte Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken dem Business Insider.

Am besten sei es, den Tank schon frühzeitig aufzufüllen und von den aktuell (noch) sinkenden Spritpreisen zu profitieren. So befinden sich die Preise für Diesel und Benzin derzeit wieder auf dem Niveau des Tankrabatts.

Spritpreise an Weihnachten: Zahlreiche Preisschwankungen pro Tag

Spätestens in den Tagen vor Weihnachten dürften die Spritpreise für Diesel und Benzin aber wieder ansteigen. Wer dann trotzdem tanken muss, für den gelten die gleichen Regeln wie sonst auch. „Natürlich gelten auch in dieser Zeit die üblichen Tagesschwankungen“, erklärt Bock. Teilweise gebe es sogar bis zu sechs Preisspitzen pro Tag.

„Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag. Beim Vergleich aller Tankstellen einer Stadt sind innerhalb von 24 Stunden auch schon mal bis zu 22 Cent drin“, betont der Clever-Tanken-Chef. Am günstigsten ist es in der Regel in den Abendstunden. Zudem böten laut Bock auch zwischen 8 und 10 Uhr sowie 12 und 13 Uhr gute Fenster, um günstig zu tanken. Auch die Fahrt zu einer regionalen Kette kann sich mitunter lohnen. Am besten ist es jedoch, vor der Fahrt zur Tankstelle, die aktuellen Preise mittels einer App zu vergleichen.