Spritpreise: Umwege fürs Tanken lohnen sich für Autofahrer kaum

Autofahrer tanken am Abend günstiger als am Morgen. Bis zu 12 Cent pro Liter lassen sich zur richtigen Tageszeit sparen. © Christophe Gateau/dpa

Um bei den Spritpreisen zu sparen, nimmt mancher Autofahrer einen Umweg in Kauf. Doch der lohnt sich nur in den wenigsten Fällen.

Ab dem 1. September müssen die Mineralölunternehmen in Deutschland wieder die volle Energiesteuer zahlen, der Tankrabatt ist dann Geschichte. Auch die Preise an den Zapfsäulen dürften dann wieder steigen, weswegen der Branchenverband en2x mit langen Schlangen rechnet. Höhere Preise heißen aber auch, dass Autofahrer wieder mehr vergleichen – beispielsweise mit Tank-Apps – und im Zweifel Umwege fahren, um günstiger zu tanken. Doch lohnt sich das überhaupt?

Nein, sagte Vincenzo Lucà vom TÜV Süd der Deutschen Presse-Agentur: „Extreme Preisunterschiede im Einzelfall und starke Preisgefälle etwa in Grenzgebieten einmal ausgenommen“. Ähnlich schätzt es auch der ADAC ein: „Wer in Grenznähe wohnt, vielleicht sogar im günstigeren Nachbarland arbeitet oder dort sowieso zum Einkaufen o.ä. hinfährt, für den lohnt sich das Tanken dort ganz bestimmt.“