Pünktlich zum Ende der Sommerferien: Spritpreise sinken wieder

Von: Simon Mones

Über Wochen sind die Spritpreise angestiegen. Pünktlich zum Ende der Sommerferien werden Benzin und Diesel wieder günstiger. Das kommt überraschend.

Nachdem Diesel und Benzin in den vergangenen Wochen immer teurer und teuer geworden sind, gibt es endlich gute Nachrichten für die deutschen Autofahrer: Der Anstieg der Spritpreise hat ein Ende! In einer Auswertung vom 5. September stellte der ADAC erstmals wieder einen Rückgang gegenüber der Vorwoche fest.

Spritpreise sinken: Diesel und Benzin rund einen Cent günstiger

Für einen Liter Super E10 mussten die Autofahrer im bundesweiten Mittel demnach 1,874 Euro bezahlen. Das ist ein Cent weniger als noch in der Vorwoche. Diesel vergünstigte sich laut dem Automobilklub um 1,1 Cent. Der Liter kostete im Durchschnitt somit nur noch 1,786 Euro.

Pünktlich zum Ende der Sommerferien sinken die Spritpreise wieder. © Marijan Murat/dpa

„Die Preisdifferenz zwischen Diesel und Super E10 liegt im Vergleich zur Vorwoche weitgehend stabil bei 8,8 Cent. Noch Ende Mai betrug der Unterschied allerdings mehr als 23 Cent. Diesel wird um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert als Benzin“, beton der ADAC.

Spritpreise sinken, obwohl Rohöl deutlich teurer wird

Dass die Spritpreise für Diesel und Benzin jetzt sinken, kommt auf den ersten Blick überraschend. Im Vergleich zur Vorwoche ist Rohöl deutlich teuer geworden. Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeit etwa 90 US-Dollar und ist damit fünf US-Dollar teurer geworden als vor Wochenfrist. Somit wäre eigentlich ein weiterer Anstieg erwartbar gewesen.

„Allerdings ist das Preisniveau an den Tankstellen aus Sicht des ADAC seit Monaten deutlich überhöht und bietet daher trotz der aktuellen, in die richtige Richtung gehenden Entwicklung weiter großes Potenzial für zusätzliche Preissenkungen“, erklärt der Automobilklub. Ein Auslöser der Preissenkungen könnte sein, dass in fast allen die Sommerferien inzwischen geendet sind. Ob es der Anfang einer Trendwende ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Günstiger tanken: ADAC gibt Autofahrern Spartipps

Wer sparen will, kann dies oft im Ausland tun. Vor allem bei Benzin und Diesel sind die Preise deutlich niedriger als hierzulande. Aber auch wer nicht in Grenznähe wohnt, kann ein paar Euro sparen. Denn nicht immer ist die erste Tankstelle die günstigste. Deshalb empfiehlt es sich, die Spritpreise vorher per App zu vergleichen.

Benzinfahrern empfiehlt der Automobilclub zudem, möglichst Super E10 statt des teureren E5 zu tanken. Auch ein Blick auf die Uhr kann helfen, denn hier ist das Sparpotenzial besonders groß. So sind Diesel und Benzin in den Morgenstunden am teuersten. Abends zwischen 18 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr ist es dagegen am günstigsten.