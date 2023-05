Beste Gehaltschancen: Welche Jobs in der Autoindustrie besonders lukrativ sind

Von: Anne Hund

Wer in der Autobranche einen passenden Job findet, kann mit zum Teil stattlichen Gehältern rechnen. Nicht nur ein abgeschlossenes Studium macht sich hier bezahlt.

Sei es bei BMW, Audi, VW oder Daimler: In der Automobilindustrie werden Fach- und Führungskräfte in vielen Bereichen gesucht. Was die Löhne betrifft, steht die Branche insgesamt nach wie vor vergleichsweise gut da. Dem Business Insider zufolge lag das Durchschnittsgehalt in der Branche Fahrzeugbau und -zulieferer bei rund 68.800 Euro brutto jährlich – das geht dem Bericht zufolge aus dem „StepStone Gehaltsreports 2020“ hervor. Bundesweit gesehen treibe demzufolge ein abgeschlossenes Studium in Fächern wie Recht, Informatik, Ingenieurwesen oder Naturwissenschaften den Lohn „besonders weit nach oben“, berichtete Businessinsider.de im vergangenen Jahr. Ohne Hochschulabschluss lag der Durchschnittslohn demzufolge in derselben Branche „bei fast 48.000 Euro“. Fachkräfte, die zusätzlich mit Kenntnissen in IT und Nachhaltigkeit aufwarten könnten, hätten „beste Chancen“.

Die Autobranche bietet viele Jobs, in denen sich sehr gut verdienen lässt. © Monika Skolimowska/dpa

Ingenieure, Informatiker, Juristen: Gute Gehaltsaussichten in der Autoindustrie

Besonders gefragt sind zum Beispiel Softwareentwickler. Mit einer guten Bezahlung kann man derzeit aber auch in vielen anderen zukunftsträchtigen Berufen in der Autoindustrie rechnen – vom Entwicklungsingenieur bis zur Batterie-Expertin. Dem Bericht zufolge lag der Verdienst von Informatikern und Mathematikern in der Branche zum Zeitpunkt „bei durchschnittlich 77.600 Euro“ pro Jahr – und bei Ingenieuren bei im Schnitt 76.400 Euro. „Die höchsten Gehälter aber gibt es für Manager in den Abteilungen Finanzen, Vertrieb, Marketing oder Personal. Hier erzielten Mitarbeiter mit Jura-Abschluss im Jahr 2020 Durchschnittsgehälter von 99.700 Euro“, schrieb Businessinsider.de außerdem mit Bezug auf den genannten Gehaltsreport.

Gehälter für Entwicklungsingenieure

Die Gehälter können sich je nach Arbeitgeber und Branche unterscheiden. Beispiel Forschungs- und Entwicklungsingenieure: Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Monatsbruttoeinkommen für die Berufsgruppe bei 6.357 Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) im Dezember schrieb. Einer Broschüre der IG Metall Bayern zufolge, die sich auf die Auswertung von über 28.000 Gehaltsangaben berufe, falle der Medianwert mit 5.820 brutto Euro im Monat etwas niedriger aus. Grundsätzlich gelte, dass in tarifgebundenen Betrieben Ingenieurinnen und Ingenieure „in der Regel mit höheren Grundgehältern“ rechnen könnten. Hier einige Beispiele, was man in verschiedenen Berufen etwa bei BMW oder bei Audi verdienen kann.